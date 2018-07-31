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Спасатели приводили в чувство 16-летнюю жительницу Тольятти, которая напилась до беспамятства
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Спасатели приводили в чувство 16-летнюю жительницу Тольятти, которая напилась до беспамятства 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Спасатели патрулировали пляж на спасательном катере
В Тольятти помощь спасателей понадобилась несовершеннолетней девушке. 16-летняя жительница автограда во время отдыха на пляже напилась до беспамятства. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
— При патрулировании пляжа на 8 квартале сотрудники центра обнаружили девушку с признаками сильной алкогольной интоксикации. Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, которые забрали ее домой, — рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели также обратили внимание на 10-летнюю девочку. Ребёнок обратился к ним за помощью: она приехала на пляж с отцом, который употребил спиртное до критического состояния. Медики помогли мужчине. После этого его вместе с дочкой забрали родственники.
На Итальянском пляже помощь потребовалась 30-летнему мужчине. Местный житель попытался заплыть за буйковую зону, но не рассчитал свои силы и стал тонуть. Спасатели смогли вовремя среагировать и доставить пострадавшего на берег.
Сотрудники Центра гражданской защиты призывают отдыхающих не нарушать общественный порядок, соблюдать правила личной безопасности и не злоупотреблять спиртными напитками, которые в большинстве случаев приводят к печальным последствиям.
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