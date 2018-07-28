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Зюганов пожелал Кобзону скорейшего выздоровления
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Зюганов пожелал Кобзону скорейшего выздоровления 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожелал народному артисту СССР и депутату Госдумы Иосифу Кобзону скорейшего выздоровления и уверен, что он преодолеет любые трудности.
"Я хочу пожелать Иосифу Давыдовичу скорее выздоравливать. Это талантливый, очень умный, мужественный и удивительно патриотически настроенный человек. Мы вместе с ним создали движение «Дети России», «Дети Донбасса». Уже в этом году приняли 100 человек. Он активный помощник, мы гала-концерт вместе делаем. Но то, что Иосиф Давыдович сумеет преодолеть любые трудности, я в этом уверен. Дай бог ему здоровья", — сказал лидер КПРФ в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. Также, по словам источника, Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.
В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что 80-летний певец Иосиф Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось прошедшей ночью. Позже сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла RT эту информацию.
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