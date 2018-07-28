Зюганов пожелал Кобзону скорейшего выздоровления

"Я хочу пожелать Иосифу Давыдовичу скорее выздоравливать. Это талантливый, очень умный, мужественный и удивительно патриотически настроенный человек. Мы вместе с ним создали движение «Дети России», «Дети Донбасса». Уже в этом году приняли 100 человек. Он активный помощник, мы гала-концерт вместе делаем. Но то, что Иосиф Давыдович сумеет преодолеть любые трудности, я в этом уверен. Дай бог ему здоровья", — сказал лидер КПРФ в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. Также, по словам источника, Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.