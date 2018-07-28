Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с жителями Измайлово для решения проблем района

«В Измайлово очень много проблем: больница не достроена, высокий уровень преступности, продают алкоголь, большой уровень шума ночью. И я по результатам встречи направлю все запросы в УВД по г. Москве, Роспотребнадзор и другие органы, чтобы проблемы начать уже сегодня решать. Это очень важно», — сказал М. Дегтярев.

В свою очередь, жители Измайлово рассказали кандидату о том, что на территории района один из супермаркетов производит круглосуточную разгрузку товара, нарушая тишину.

«Магазин круглосуточно производит разгрузку товара, установили незаконную постройку для разгрузки и ни Следственный комитет , ни префектура не могут помочь уже», — сказала местная жительница.

Также, другая жительница столицы, Галина, приехала на встречу с Рязанского проспекта и выразила надежду на то, что будут решены проблемы со спортивными площадками.

«Нам сделали площадку, мы ее дополнили цветами, чистотой. Мы, например, хотим теннисный стол, два-три тренажера. Мне 70 лет и нам очень хочется, чтобы это не только для нас было — молодежь тоже потянется к спорту, а не с бутылками будет сидеть», — сказала она.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.