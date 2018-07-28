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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с жителями Измайлово для решения проблем района
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Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с жителями Измайлово для решения проблем района 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: MosDay.ru
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями Измайлово для обсуждения и решения проблем, волнующих местных жителей, предает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В Измайлово очень много проблем: больница не достроена, высокий уровень преступности, продают алкоголь, большой уровень шума ночью. И я по результатам встречи направлю все запросы в УВД по г. Москве, Роспотребнадзор и другие органы, чтобы проблемы начать уже сегодня решать. Это очень важно», — сказал М. Дегтярев.
В свою очередь, жители Измайлово рассказали кандидату о том, что на территории района один из супермаркетов производит круглосуточную разгрузку товара, нарушая тишину.
«Магазин круглосуточно производит разгрузку товара, установили незаконную постройку для разгрузки и ни Следственный комитет, ни префектура не могут помочь уже», — сказала местная жительница.
Также, другая жительница столицы, Галина, приехала на встречу с Рязанского проспекта и выразила надежду на то, что будут решены проблемы со спортивными площадками.
«Нам сделали площадку, мы ее дополнили цветами, чистотой. Мы, например, хотим теннисный стол, два-три тренажера. Мне 70 лет и нам очень хочется, чтобы это не только для нас было — молодежь тоже потянется к спорту, а не с бутылками будет сидеть», — сказала она.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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