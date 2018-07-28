6 великих сражений Кутузова

Будучи сыном генерал-поручика, Кутузов с ранних лет начал обучаться военному ремеслу. Однако настоящим боевым крещением для Михаила Илларионовича стали Русско-турецкие войны.

В 1774-м году у Кутузова был гренадерский батальон, который он вымуштровал так, что во время сражения его бойцы наголову разгромили в несколько раз превосходящие силы турецкого десанта. Правда, вышла неурядица: сам Кутузов получил тяжелое ранение — вражеская пуля насквозь пробила голову в районе висков. Узнав о героизме подполковника, Екатерина II наградила его орденом Святого Георгия и отправила на 2 года лечиться в Австрию , оплатив все расходы.

Австрийский маневр

Австрийский маневр. Вернувшись в Россию , Кутузов продолжал подниматься по карьерной лестнице, получая все новые и новые назначения. Он участвовал во взятии Очакова, а во время штурма Измаила вновь показал себя истинным героем. Вот как описывает его действия Суворов: «Генерал Кутузов шёл у меня на левом крыле; но был правою моей рукою». В следующий раз наш полководец отличился уже во время Наполеоновских войн в 1805-м году. Под его командованием была 50-тысячная армия, которой грозило неминуемое уничтожение. Вспомнив завещание своего учителя Суворова, Кутузов пошел ва-банк: в кратчайшие сроки он совершил марш-отступление на 400 с лишним километров, перехитрив Бонапарта. Этот маневр вошел в учебники по военной науке.

Во время войны с Турцией весной 1811-го года Кутузов становится главнокомандующим Молдавской армией. Ему предстояло воевать с деморализованными солдатами против хорошо обученных и полных решимости янычар, которых, к тому же, было в разы больше. Однако уже в первой июньской битве, где на стороне турок был троекратный перевес, он разбил неприятеля, а через несколько месяцев, проведя хитрый маневр, взял в окружение лагерь великого визиря, отрезав его от снабжения. Осенью 35-тясячная турецкая армия капитулировала, а весной 1812-го в Бухаресте Кутузов заключил мир, по которому России отошла Бессарабия и Молдавия.

Бородинская битва

В отличие от солдат и народа, император Александр I страсть как не любил строптивого полководца и привлекал его к делу, только в случае крайней необходимости. Осознав, что его генералы не справляются с Наполеоном, движущимся к Москве , царь назначил Кутузова главнокомандующим всеми армиями. Сохраняя тактику своего предшественника Барклая де Толли, он продолжал отступать, пока не решился дать генерального сражения — единственного за всю войну. В итоге битва при Бородино , не смотря на неоднозначность итогов, стала одной из самых масштабных и кровопролитных за весь XIX век. С обеих сторон в ней приняли участие более 300 тысяч человек, и почти треть из этого числа были ранены или убиты. Потрепав французов, Кутузов отступил к Москве, вынуждая Наполеона все дальше увязать в грязи русских дорог. Также как и Бородино, потеря Москвы оценивается по-разному. Одни говорят — мол, зря оставил город, другие наоборот хвалят за сохранение армии. Как бы то ни было, Кутузов на историческом совете в селе Фили принял решение покинуть Первопрестольную без боя. Буквально за два дня вся армия, и большинство мирных жителей вместе с обозами эвакуировались, оставив город на растерзание врага. Долго ждал Наполеон парламентеров с ключами от города, но увидел на горизонте лишь языки пламени, пожирающего древнюю столицу. Самый сомнительный, но все же судьбоносный подвиг Кутузова.

Тарутинский маневр

В то время как авангард французской армии входил в Москву, арьергард Кутузова даже не покинул столицы. Лишь благодаря благородству офицеров удалось избежать столкновений, и русские прошли мимо на глазах у французов. Замысел Михаила Илларионовича был таков: начать движение по рязанской дороге, а потом резко свернуть на Запад, чтобы выйти Наполеону в тыл. В итоге армия остановилась у поселка Тарутино на Калужской дороге, по названию которого этот маневр получил имя и вошел в историю.

Сражение под Малоярославцем

Сбежав из Москвы, Наполеон решил отступать через Калугу, в обход разоренного Смоленска и армии Кутузова. Но не тут то было! Русский главнокомандующий предугадал дальнейшие действия противника и дал ему еще одно «генеральное» сражение под Малоярославцем. Город много раз переходил из рук в руки, пока, наконец, французы не отступили к так ненавидимому ими Смоленску. Впереди 100-тысячную армию ждало практически полное уничтожение от голода и холода, на которые своими маневрами обрек ее Кутузов.