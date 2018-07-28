Бондаренко на митинге КПРФ в Саратове: «Без вашей поддержки я бы давно сидел!»

Сегодня, 28 июля, на площади Кирова в Саратове продолжается большой митинг КПРФ , посвященный протесту против пенсионной реформы.

По разным подсчетам на акции собрались от одной до двух тысяч человек. Участники протестного мероприятия держат в руках плакаты: «Политические „пигмеи“ боятся даже имени Ленина», «Умри до пенсии! Этим ты поможешь правительству и Пенсионному фонду!», «Облдепы-единороссы! Вы — трусы и предатели!», «Пенсионная „реформа“ — геноцид народа» и другие.

В ходе митинга перед горожанами с речью выступил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко

«Я сейчас хотел бы обратиться к тем, кто перед митингом подходил ко мне, жал руку и благодарил. Так вот я хочу сказать, что это не меня надо благодарить, а вас! Без вашей поддержки я бы давно сидел! А ведь мы знаем, как обстоят дела у нас в Самаре , где депутата от КПРФ посадили, в Ростове депутата от КПРФ посадили, а они все просто высказывали свою позицию! Общественная огласка, которая случилась благодаря вашей помощи — я на свободе и надеюсь, что на ней еще долго останусь», — отметил Бондаренко.

Его выступление вызвало овации и одобрительные крики собравшихся граждан.