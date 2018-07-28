Ещё
СПЧ поддержит проект консервации воронежской Ротонды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ поддержит проект консервации воронежской Ротонды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На выездном заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло под руководством его главы Михаила Федотова, среди прочих вопросов обсудили консервацию воронежской Ротонды.
По словам Михаила Федотова, СПЧ поддержит проект консервации Ротонды. Как известно, сейчас проходит экспертиза разрушенного во время войны памятника, которая покажет, сколько средств необходимо на его консервацию. Как сообщалось ранее, консервация может стоить около трех миллионов.
Также Совет поддержит заявку музея-заповедника Дивногорье на включение в список наследия ЮНЕСКО. СПЧ готов со своей стороны обращаться в федеральные и международные инстанции, чтобы ускорить этот процесс.
О том, какие инициативы возникли у Михаила Федотова после посещения Бобровской колонии, читайте здесь.
АиФ: последние новости
В Воронеже волонтеры начнут облагораживать исторические дома Праздник не для всех. О чём заставляют молчать преподавателей ВГУ В мэрии рассказали, как в парках Воронежа проведут последние выходные июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам368
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении222
Решена судьба визовых центров в России41
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение