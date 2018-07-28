СПЧ поддержит проект консервации воронежской Ротонды

По словам Михаила Федотова, СПЧ поддержит проект консервации Ротонды. Как известно, сейчас проходит экспертиза разрушенного во время войны памятника, которая покажет, сколько средств необходимо на его консервацию. Как сообщалось ранее, консервация может стоить около трех миллионов.

Также Совет поддержит заявку музея-заповедника Дивногорье на включение в список наследия ЮНЕСКО . СПЧ готов со своей стороны обращаться в федеральные и международные инстанции, чтобы ускорить этот процесс.

О том, какие инициативы возникли у Михаила Федотова после посещения Бобровской колонии, читайте здесь.