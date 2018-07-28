Юлия Ковальчук рассказала, как есть сладкое и не толстеть

На фестивале «Жара» на берегу Каспийского моря певица не отказывает себе во вкусностях.

«Жара» — это не только четыре дня песен и веселья, но и… время теплого Каспийского моря и вкуснейшей бакинской кухни.

Мало кто из приехавших на фестиваль звезд может отказать себе в знаменитом плове с бараниной, азербайджанских пельмешках и, наконец, бакинских сладостях.

Юля Ковальчук на завтраке «ОК»

«Так гостеприимно и вкусно, как в Баку не встречают нигде, — поделилась с Wday.ru Ковальчук. — Мы уже поели замечательные шашлычки, местные сладости… А как есть столько и не толстеть? Просто не надо есть на ночь и стараться не налегать сильно на мучное».

Юля призналась, что прилетела на фестиваль с мужем, а вот дочку оставила на время командировки с родителями.

«Но я уже стремлюсь к ней. Из Баку я лечу в Испанию , и там мы с ней встретимся», — поделилась певица.

Напомним, ранее звезда признавалась, что старается максимально избегать услуг няни, чтобы находиться с малышкой все время. И кажется, в отпуске Юля намерена свое обещание сдержать.

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