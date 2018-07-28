Ещё
Юлия Ковальчук рассказала, как есть сладкое и не толстеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Ковальчук рассказала, как есть сладкое и не толстеть 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
На фестивале «Жара» на берегу Каспийского моря певица не отказывает себе во вкусностях.
«Жара» — это не только четыре дня песен и веселья, но и… время теплого Каспийского моря и вкуснейшей бакинской кухни.
Мало кто из приехавших на фестиваль звезд может отказать себе в знаменитом плове с бараниной, азербайджанских пельмешках и, наконец, бакинских сладостях.
Юля Ковальчук на завтраке «ОК»
«Так гостеприимно и вкусно, как в Баку не встречают нигде, — поделилась с Wday.ru Ковальчук. — Мы уже поели замечательные шашлычки, местные сладости… А как есть столько и не толстеть? Просто не надо есть на ночь и стараться не налегать сильно на мучное».
Юля призналась, что прилетела на фестиваль с мужем, а вот дочку оставила на время командировки с родителями.
«Но я уже стремлюсь к ней. Из Баку я лечу в Испанию, и там мы с ней встретимся», — поделилась певица.
Напомним, ранее звезда признавалась, что старается максимально избегать услуг няни, чтобы находиться с малышкой все время. И кажется, в отпуске Юля намерена свое обещание сдержать.
Песков и Навка рассказали, как проводят отпуск
Устала быть секси: Шэрон Стоун как бабушка на пляже
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Мэрия Москвы планирует выселить «Дома-2 Мини-принтер: Арнтгольц сделала с дочерью одинаковые прически Карли Клосс выходит замуж за родственника Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам368
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении222
Решена судьба визовых центров в России41
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение