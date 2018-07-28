В Курске отметят день Военно-Морского Флота

29 июля Курск вместе со всей страной отметить день ВМФ. Администрация города запланировала сразу несколько мероприятий, посвященных этому празднику.

Сухопутный Курск всегда был тесно связан с ВМФ. Город стал родным для сотен моряков и их семей. В Курске проживают более 400 ветеранов ВМФ. В настоящее время областной центр шефствует над экипажем корвета «Стерегущий» Балтийского флота.

27 июля в КТЦ «Звёздный» состоялось торжественное собрание празднику. В нем приняли участие ветераны ВМФ, представители общественных организаций и администрации города.

Заместитель главы Администрации города Курска А. А. Куцевалов сердечно поздравил собравшихся с Днем ВМФ и вручил активистам ветеранских организаций благодарственные письма Администрации города Курска за личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и пропаганду военно-морских традиций. Среди награжденных — участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Курского городского совета ветеранов ВМФ А. И. Волков, заместитель директора школы № 18 им. А. С. Сергеева В. К. Сидоренко, председатель общественного совета семей членов экипажа АПРК «Курск» В. С. Старосельцева.

Кульминацией вечера стало выступление Артистов КТЦ «Звездный».

29 июля в 10.00 на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны пройдёт церемония возложения венков и цветов к памятнику подводникам АПРК «Курск».