Русскоязычное сообщество в Швейцарии: поиск ориентиров

Политические и технические процессы начала 21 века и связанная с ними повышенная миграционная мобильность качественно меняют роль иностранных диаспор в социальной, культурной и политической жизни современных обществ. Что должны и что не должны делать «экспаты»? Прерывать ли контакты с исторической родиной, или, наоборот, пользуясь возможностями современных средств коммуникации, интегрировать старый контекст в новое жизненное русло? Какие для этого требуются «координационные» структуры, советы, комитеты, инициативные группы, и какова должна быть их стратегия?

Современный человек выстраивает свою идентичность вокруг работы, культуры и семьи. С переездом в другую страну эти три основы подвергаются объективно обусловленному пересмотру, за которым часто следует радикальная «перезагрузка» всех ценностных систем личности. Не секрет, что подчас эмигранту сложно справиться с ощущением своей чужеродности на новой родине.

Создавая коммуникативную среду, обеспечивающую общение среди соотечественников, сохранение языка, культурных традиций и этнических корней, именно диаспора помогает справиться с индивидуальной отчуждённостью и изолированностью. Один из самых значимых российских писателей современности Михаил Шишкин признается, что, переехав в Швейцарию , он ощутил себя как в безвоздушном пространстве и начал искать точки опоры, найдя их в творческом самовыражении. Там, где «земли мало, а молока много, начальства не ждут, а улицы чисты» именно культура и язык стали для него опорой и инструментом сохранения личностных ориентиров.

В своей книге «Русская Швейцария» он напоминает, что особенности русскоязычного присутствия в Швейцарии начинают закладываться уже в 19 веке. У истоков этого присутствия стояли и члены Августейшей фамилии (см. наш материал о Великой Княжне Анне Фёдоровне и поместье Эльфенау в Берне ), и громкие имена из среды творческой интеллигенции, такие, как НабоковВнешняя ссылка, Стравинский, РахманиновВнешняя ссылка, Веревкина, Герцен. «Заграничный паспорт (в пореформенную эпоху, — прим. ред.) не выправляет себе разве что ленивый. Впервые в истории за рубеж огромная масса русских отправляется не в виде армии, но в штатском», — пишет в своей «Русской Швейцарии» М. Шишкин.

Пять волн эмиграции

История русской эмиграции насчитывает, по меньшей мере, четыре волны: политическая эмиграция 19-го века, «белая эмиграция» первой половины 20-го столетия, эмиграция периода Второй мировой и холодной войн, и четвертая, постперестроечная, волна. Многие даже говорят и о «пятой», современной, волне эмиграции из России , затронуты которой оказываются научная интеллигенция, а также, во все более возрастающих масштабах, представители российской политической оппозиции.

Первая, четвертая и пятая волны происходили/происходят в условиях открытых границ. Иначе выглядела ситуация в рамках второй и третьей волн. Пересекая рубежи СССР и обосновавшись в иной стране экспат (выберем это понятие, понимая, что оно не до конца корректно в данном контексте) был вынужден начинать жить с чистого листа. Известный пример — бегство в Швейцарию шахматиста Виктора КорчногоВнешняя ссылка.

Все то, что волновало эмигранта на исторической родине, оставалось в ином контексте, не играя более определяющей роли для его повседневной жизни. Для миграции же четвертой и в особенности пятой волн, развивавшихся в условиях становления информационного общества, характерно формирование качественно иного типа отношений с исторической родиной и соотечественниками в новой стране.

Во-первых, если брать конкретно Швейцарию, человек, переехавший сюда, оказывается на почве огромного многообразия русско-швейцарских политических и экономических связей, как исторических, так и современных. Во-вторых, современный экспат по сути «тащит» сейчас за собой всю свою «информационную повестку». Меняя географическое место пребывания, он по сути не меняет свой медийный контекст. Отсюда и повышенный риск конфликтов внутри диаспоры. Но так ли уж нов этот феномен?

Взгляд в историю. Примерно в 1870-е годы приток русскоязычного населения в Швейцарию значительно возрастает благодаря устойчивому спросу на образовательные услуги, прежде всего, со стороны женщин (подробнее об этом можно прочитать в этом материалеВнешняя ссылка). К концу 19-го века в Швейцарии проживало около 8,5 тыс. человек родом из Российской Империи. На протяжении Первой мировой войны к ним добавились ещё примерно 3 тыс. военнослужащих русской армии, нашедших убежище в качестве дезертиров или бежавших военнопленных. Следуя раздробленной структуре самой Швейцарии, русская диаспора уже тогда также оказалась раздробленной и географически.

Как и сегодня, русскоязычные в Женеве мало что общего имели с соотечественниками, скажем, в Цюрихе . Однако было такое место, на примере которого саму проблематику «жизни в рассеянии» можно изучать буквально как под увеличительным стеклом. Речь идёт о Давосе, тогда просто курортной деревушке в кантоне Граубюнден. Рост численности русской диаспоры на заре 20-го века был здесь настолько стремителен, что в 1910 году в Давосе даже специально учреждают российское консульство (тема, которая еще ждёт своего вдумчивого историка).

Возникали в Давосе и структуры самоорганизации русскоязычных эмигрантов, например, Комитет помощи русским военнопленным. В Библиотеке Восточной Европы при Бернском университетеВнешняя ссылка сохранились исторические архивы, отражающие бурную жизнь «Давосского комьюнити». Даже беглый взглядВнешняя ссылка на них дает основание сделать вывод о том, что диаспору постоянно сотрясали самые разные проблемы и конфликты, как политического (остро стояли вопросы отношения к революции 1905 года, а потом и к мировой войне), так и финансово-административного характера.

Интересно также, что деятельность Комитета помощи русским военнопленным в Давосе вызывала откровенное недовольство посольства России в Берне. Оно-то преследовало цель как можно быстрее возвращать военнопленных на родину, Комитет же, напротив, информировал бывших солдат о возможностях дальнейшего нахождения в Швейцарии (Подробнее об этом можно прочитать в сборнике документов «Россия — Швейцария. 1813 — 1955: Документы и материалы». — М. : Междунар. отношения, 1995. — 624 С., стр. 177.). Очень интересна в качестве источника и брошюра «К характеристике условий общественной деятельности в Русской Колонии Давоса» некоего Н. Касьянова из Давосского архива в Библиотеке Восточной Европы.

Из этого издания следует, что «условия» существования диаспоры были более чем отравленными. «Минувшая зима 1915-1916 г. ознаменовалась в жизни русской колонии Давоса рядом инцидентов, ареной которых были… Давосский Комитет помощи военнопленным и собрание Колонии 25-го марта 1916 г.». Речь шла, в частности, о том, как Комитет помощи военнопленным должен использовать деньги, получаемые им в качестве пожертвований. Баталии по этой теме были настолько жаркими, что регулярно выплёскивались за пределы «Давосской колонии» и даже становились предметом разбирательств в швейцарских судах.

«Нездоровые факторы колониальной жизни», «муть» и другие эпитеты очевидно полемического характера позволяют сделать вывод о том, что диаспора, будучи живым организмом, не может быть застрахована от разногласий во взглядах на одни и те же вопросы, и что ее отношения с официальными структурами государственного представительства, в частности, с дипломатическими миссиями, могут складываться очень даже непросто. Итак, ничего нового в подлунном мире?

Годы без диаспоры?

«Времена без отношенийВнешняя ссылка» — так и называется одна из научных монографий, описывающих связи Швейцарии и СССР в период после разрыва дипломатических отношений в 1927 г. вплоть до их восстановления в 1946 г. (об этом подробнее в нашем материале ниже). Практически до начала перестройки в 1985 году русскоязычной диаспоры в современном понимании в Швейцарии не было. В любом случае ее нельзя сравнить с многочисленными и активными итальянской, немецкой или португальскими диаспорами, появление которых было обусловлено экономическими связями Швейцарии с соответствующими странами.

Роль своего рода «диаспоры» в то время взяло на себя швейцарское объединение Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion / GSS («Общество Швейцария — Советский союз»), основанное в 1925 году и заново учреждённое в 1993 году в качестве Gesellschaft Schweiz-Russland / GSRВнешняя ссылка («Общество Швейцария-Россия»). Не случаен и фактический закат этого общества к началу 21-го века. Созданное в иных исторических, а главное — информационных условиях, оно оказалось не в состоянии стать организационным ядром, вокруг которого строилась бы жизнь выходцев из республик бывшего СССР, несмотря даже на все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении вплоть до примерно 2010 года.

Посольство России также старалось быть площадкой для встреч соотечественников, свидетельства об этом можно найти в изданном в Москве в 2011 году «Бернском дневнике посла РоссииВнешняя ссылка» Андрея Ивановича Степанова . Многолетний посол России в Швейцарии, совсем недавно к глубочайшему сожалению ушедший из жизни, посвящает этой теме целую главу «Встреча соотечественников». Вот показательная цитата:

«6 мая (1994 год — прим. ред.), пятница. По случаю 49-й годовщины Победы провели приём для соотечественников… На приглашение Посольства откликнулись: старейшина россиян в здешних краях, кавалер Ордена Дружбы народов барон Э. А. Фальц-Фейн, представители старинных родов Урусовых, Юрьевских, Орловых, Оболенских, Лорис-Меликовых, Демидовых, потомок великого русского учёного швейцарского происхождения Александр Александрович Эйлер, Людмила Васильевна Бенвенутто, Люба Манц, семья Банкулов. Приветствия поступили от Николая Романовича Романова , … внука композитора С. В. Рахманинова Александра Борисовича, сына писателя В. В. Набокова Дмитрия Владимировича, Татьяны Фёдоровны Фаберже» (стр. 334-336 указ. соч.).

Читая этот список, остается только порадоваться исторической удаче выдающегося дипломата, ещё заставшего избранных представителей элиты русской аристократии. Но время двигалось вперед. Между Швейцарией и республиками бывшего СССР начинают складываться новые отношения, более интенсивными становятся и личные контакты. «Аристократический» характер русскоязычного «комьюнити» в Конфедерации эволюционирует в сторону «разночинского». Меняются социальная стратификация, информационный фон и коммуникативная динамика жизни диаспоры.

Размежеваться, чтобы объединиться?

Примерно к концу 1999 года проявляется интернет в современном его виде, информационный обмен людей, сообществ, стран начинает расти по «экспоненте». Одновременно снижается значение структур и центров, включая и дипломатические представительства, служивших ранее источниками официального информационного эксклюзива. Фактически утратив информационную монополию, посольство Российской Федерации в Швейцарии продолжало, тем не менее, претендовать на роль формальной «точки сборки» организационной жизни русскоязычной диаспоры, регулярно проводя, например, мероприятия, посвящённые значимым историческим датам — День Победы в мае и Суворовские дниВнешняя ссылка в сентябре. Они, разумеется, были и остаются обязательными в календаре большинства членов русскоязычной диаспоры в Конфедерации.

Однако факт остается фактом: «административный ресурс» посольства и других официальных структур, представляющих в Швейцарии российское государство, в долевом смысле продолжал и продолжает объективно сжиматься. Параллельно русская диаспора Швейцарии самостоятельно развивала и продолжает более чем успешно развивать самые разные формы активности, создавая структуры и институции деловой, культурной, образовательной и социальной самоорганизации и самореализации в рамках швейцарского социального контекста, осталяя заметный след в общественной жизни Конфедерации.

Созданный в 2007 году Координационный Совет российских соотечественников в Швейцарии и в Княжестве Лихтенштейн (КС) был попыткой создать некую коммуникационную платформу в новых условиях. Существовал КС, — наверное, по исторической инерции, — фактически под эгидой российского дипломатического представительства. Потом, в 2014 году, произошли известные события в Украине и вокруг нее. Они были оценены в рядах русскоязычной общины более чем неоднозначно. С официальными «нарративами» Киева и Москвы в условиях существующей в Швейцарии полной информационной свободы (здесь, к примеру, не блокируется ни один из интернет-ресурсов, заблокированный в России) оказались согласны далеко не все из соотечественников.

В 2016 году старый КС распался, и к июлю 2018 года в стране сложились две институции, каждая из которых претендует на функцию «организационного стержня» русскоязычной диаспоры. С одной стороны, это возникший без оглядки на посольство Общешвейцарский форум российских соотечественников (ОФРС), учредительная конференцияВнешняя ссылка которого прошла в Люцерне 30 июня 2018 года. С другой стороны, это Координационный совет (КСОРС), официально воссозданный при Посольстве России в Берне 22 апреля 2018 года.

Старший советник Посольства России в ШвейцарииВнешняя ссылка А. Ю. Григорьев в ответ на запрос нашего портала подчеркнул, что «главной причиной распада Координационного совета соотечественников в Швейцарии в 2016 году стала его неспособность преодолеть внутренний раскол. Подчеркнём, что речь идёт о расколе не в русскоязычной диаспоре, а именно в Совете. Сама же кризисная ситуация, не в последнюю очередь, возникла из-за массированной антироссийской информационной кампании, развёрнутой странами Запада после „де-факто“ поддержанного ими государственного переворота на Украине в 2014 году».

Светлана С. *, одна из участниц Форума в Люцерне, делает акцент, прежде всего на организационно-формальных дефицитах. Она считает, что роспуск бывшего Координационного совета произошёл после рассмотрения специально созданной комиссией из представителей МИД России скандальной ситуации международного масштаба, создавшейся в 2016 году на «Дне славянской письменности», а также после обнаружения несоответствия юридических правоустанавливающих документов КС швейцарскому законодательству (у него полностью отсутствовала финансовая отчётность).

Имелись также несоответствия правил членства в КС Положениям Всемирного КС, который является высшим органом всех КС в мире. Свою роль, с точки зрения Светланы С., сыграл и «добровольный» уход в отставку Председателя КС и исключение общим экстренным собранием КС из его рядов секретаря правления за активную политическую деятельность, наносившей урон имиджу России.

Этим секретарем являлась Марина Охримовская, редактор популярного в Швейцарии интернет-журнала Schwingen.netВнешняя ссылка (выходит с 2014 года, редакция находится в Цюрихе). Она напоминает, что «русскоязычная диаспора в Швейцарии никогда не отличалась сплочённостью. Различия в социальном статусе переселенцев приводят к образованию разных клубов по интересам. В этом смысле создание в 2007 году Координационного Совета российских соотечественников в Швейцарии и в Княжестве Лихтенштейн лично мне виделось позитивным фактом, тем более, что эта некоммерческая организация объявила себя информационно-совещательной платформой, нейтральной в области политики и религии.

К началу 2016-го она уже объединила более 60-ти организаций в Швейцарии. Но бывает такая погода на дворе, когда нейтралитет хранить не получается. Аннексия Крыма , гибридная война в Украине, массовая пропаганда и распространение лжи в русскоязычном сегменте интернета возбудили националистические настроения. Здоровая конкуренция среди соотечественников преобразилась в травлю „плохих патриотов“, что и разрушило организацию. Подобное можно было наблюдать и в других странах». Итак: налицо раскол русскоязычной диаспоры в Швейцарии?

Множество центров самоорганизации?

А. Ю. Григорьев считает, что «центров самоорганизации может быть сколь угодно много. Любая организация соотечественников сама по себе уже является таким центром, консолидирующим людей по интересам. А дальнейшая, более глубокая интеграция ведет к объединению их организаций, и мы только приветствуем этот процесс. Главным принципом такого слияния, в нашем понимании, было и остается равенство входящих в него ассоциаций — так называемое „горизонтальное“ объединение.

Что касается роли Координационного совета, то ее суть отражена уже в названии — это координация деятельности соотечественников с целью подготовки и проведения совместных мероприятий, направленных как на консолидацию русскоязычной диаспоры, так и на продвижение здесь культурного наследия народов России. С учетом всего этого говорить о каком-то „расколе“ и неких противостоящих друг другу „комитетах“, мягко говоря, неуместно».

Светлана С. видит ситуацию иначе. «Да, раскол имеет место быть, и произошёл он именно с участием и при поддержке работников Посольства. Форум 30 июня был открыт для всех. О проведённом якобы Форуме 22 апреля в диаспоре случайно узнали уже некоторое время спустя. Те, кто был выбран при Посольстве 22 апреля в КСОРС, не пожелали присутствовать на Форуме 30 июня и даже не ответили на письменное приглашение. На консолидацию это совсем не похоже».

Значит ли это, что в Швейцарии существует «правильная» и «неправильная» диаспора? А. Ю. Григорьев считает, со ссылкой на известный мультфильм про «правильных» и «неправильных» пчёл, что, мол, «русскоязычная диаспора одна, и ни у кого в мыслях нет делить ее на какие-то части, тем более по принципу „свой-чужой“, или расставлять „знаки качества“.

Посольство заинтересовано ровно в обратном, в максимальной консолидации на основе принципа равенства всех организаций. Конечно, при этом у каждого сохраняется право решать для себя самого, с кем ему интересно сотрудничать и готов ли он в принципе к совместной работе с кем бы то ни было. Мы же открыты для всех. Главное и единственное условие — настрой на конструктивное взаимодействие».

Светлана С. не согласна. «Как можно сотрудничать, если созданный 22 апреля „КСОРС“ вообще не реагирует и не отвечает на обращения? Собрана рабочая группа для создания Совета в 2019 году, у нее нет полномочий работать с соотечественниками. Мейлы диаспоре они рассылают без подписи конкретного лица, кто стоит за ними? Есть ли у Совета Председатель, Правление, Устав? И на сайте ВКСВнешняя ссылка в списках Советов Европы — Швейцарии нет!» Тем не менее, официальные лица утверждают, что это — КСОРС. Может, тут говорится о разных вещах?"

А насколько вообще желательно и целесообразно добиваться организационного «единства» диаспоры, особенно в Швейцарии, известной своими традициями базовой прямой демократии и децентрализованной самоорганизации граждан? Советник посольства А. Ю. Григорьев считает, что «можно подумать, что в Швейцарии отсутствует какая-либо координация на федеральном уровне. Субъекты Конфедерации обладают широкими компетенциями, но это не означает, что они могут делать все, что им заблагорассудится. Все живут строго в рамках имеющегося правового поля, чётко следуя общим установленным правилам. Такой подход позволяет сохранять единство страны. Что касается принципов, на основе которых осуществляется консолидация соотечественников, то как раз упомянутое ранее „горизонтальное“ объединение и является проявлением той самой базовой прямой демократии, характерной для Швейцарии».

Но «разве заметно стремление „горизонтального“ объединения там, где одни имеют право участия в форуме 22 апреля, другие нет. Одни организации имеют права голоса, другие нет. И речь идёт о довольно крупных объединениях соотечественников, многолетним трудом заслуживших своё уважение в диаспоре. Как можно было оставить их всех „за дверями“ и говорить потом о консолидации? Объявить им, как факт, что какие-то семь человек будут ими руководить и координировать»?— вопрошает Светлана С.

Марина Охримовская подчёркивает, что «у разных людей увлечения различные. Кто-то спит и видит себя очередным координатором по связям с диппредставительством России в Швейцарии. Другие находят прямые дороги в посольский особняк по адресу Бруннадернрайн 37, Берн. Во всяком случае, есть надежда, что двери российского посольства в Швейцарии все-таки будут одинаково приветливо открыты для всех соотечественников независимо от их политических и религиозных предпочтений».

Начало дискуссии!

Швейцарский опыт говорит о том, что организационные структуры национальных и религиозных диаспор могут быть достаточно влиятельными общественными игроками. Стоит только посмотреть, сколь сильны такого рода структуры, объединяющие живущих в Швейцарии представителей иудейской или исламской диаспор. Правда центр тяжести в данном случае находится именно на стороне диаспоры, а посольства, концентрируясь на своих прямых обязанностях, при необходимости, сами опираются на потенциал частной инициативы соответствующего сообщества, прямые организаторские функции они на себя не берут.

Да и вообще, нужны ли в условиях современного информационного общества и цифровых форматов коммуникации «аналоговые» Координационные советы и Форумы? Какова их роль? Ограничивается ли она задачами взаимодействия «соотечественников с органами государственной власти Российской Федерации» или же на первом месте в их деятельности должны стоять локальные задачи жизни экспатов в новой стране? Является ли вопрос «координации деятельности соотечественников» чьей-то монополией? Или же он подразумевает, наоборот, самое широкое сотрудничество без какого-то единого центра?

Уточним также, что на встрече представителей КСОРС и ОФРС, прошедшей в середине июня 2018 года, было решено заключить своего рода «перемирие» и «дать друг другу поработать». Получится тут какой-то позитивный результат? В качестве лакмусовой бумажки можно будет использовать, наверное, итоговый список делегатов от Швейцарии на запланированный в Москве на 1 ноября 2018 года VI Всемирный конгресс соотечественниковВнешняя ссылка, который с «административно-ресурсной» точки зрения действительно представляет собой «знаковое» мероприятие.

В конечном же итоге вопрос заключается даже не в этом, а совсем в другом: нужна ли, и возможна ли в условиях современного информационного общества идеальная координирующая система, которая стала бы единым центром, укрепляющим социо-культурные основы столь разнообразного «Русского мира» вообще и русскоязычной диаспоры в Швейцарии в частности? Или же все эти КСОРС и ОФРС суть ни что иное, как давно уже изжившие себя ностальгически окрашенные остатки советского подхода к организации общественной жизни, когда любая общественная структура должна была непременно играть роль «приводных ремней» с целью реализации неких «высших целей»?

Что такое вообще диаспора, государство, культура, нация? Кто может или должен за рубежом предоставлять и защищать их интересы в самом широком смысле? Нужно ли это делать в той же Швейцарии? Вопросы эти не тривиальны и универсальны. Недавняя швейцарская дискуссия насчет футбольного «двуглавого албанского орла» лишнее тому подтверждение.