Под Курском идут раскопки древнерусского поселения

Недалеко от села Беседино ведутся масштабные раскопки на древнем городнище, сообщает телекомпания «Сейм». До нашей эры здесь жили скифы, затем славянские племена. В древнерусские времена здесь был город, который в 14 веке разросся до мегаполиса.

Объект уникальный. Некоторые находки относятся к 5-6 векам до нашей эры.

— На данный момент самой ранней находкой мы можем считать наконечник скифской стрелы, сделанный из бронзы, очень хорошей сохранности, очень хорошего качества, — рассказывает Мария Веретюшкина, младший научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ.

Среди находок есть и наконечники стрел более позднего времени, предметы конской упряжи, золотоордынские монеты, замки, различные ключи.