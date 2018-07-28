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Под Курском идут раскопки древнерусского поселения
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Под Курском идут раскопки древнерусского поселения 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Недалеко от села Беседино ведутся масштабные раскопки на древнем городнище, сообщает телекомпания «Сейм». До нашей эры здесь жили скифы, затем славянские племена. В древнерусские времена здесь был город, который в 14 веке разросся до мегаполиса.
Объект уникальный. Некоторые находки относятся к 5-6 векам до нашей эры.
— На данный момент самой ранней находкой мы можем считать наконечник скифской стрелы, сделанный из бронзы, очень хорошей сохранности, очень хорошего качества, — рассказывает Мария Веретюшкина, младший научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ.
Среди находок есть и наконечники стрел более позднего времени, предметы конской упряжи, золотоордынские монеты, замки, различные ключи.
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