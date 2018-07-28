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В Тольятти мужчина, куривший на подоконнике, упал с пятого этажа
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В Тольятти мужчина, куривший на подоконнике, упал с пятого этажа 

Волга Ньюс 1 час назад
Предположительно, при падении, среди прочих повреждений, пострадавший получил перелом бедра. Для него вызвали «скорую».
Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали пациенту помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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