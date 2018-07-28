В Тольятти мужчина, куривший на подоконнике, упал с пятого этажа

Предположительно, при падении, среди прочих повреждений, пострадавший получил перелом бедра. Для него вызвали «скорую».

Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали пациенту помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.