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Мрачное будущее: к 2050 году Google и Apple поработят человечество
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Мрачное будущее: к 2050 году Google и Apple поработят человечество 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Уже к середине XXI века корпорации Google и Apple научатся управлять людьми — к такому выводу пришел британский ученый-футуролог Пирсон Йен, сообщают западные СМИ.
В последние годы эти компании активно занимаются разработкой искусственного интеллекта. Возможно, следующий шаг — биотехнологии. Ученый предположил, что в недалеком будущем в людей начнут вживлять чипы, анализирующие состояние организма и даже поведение.
Более того — технологии позволят дистанционно влиять на мозговые нейроны. Человечество лишится возможности принимать самостоятельные решения и станет выполнять волю небольшой группы элиты.
Также Пирсон Йен предсказал развитие генной инженерии. Уже сейчас ученые вмешиваются в природу, чтобы побороть болезни и мутации. В скором времени, возможно, будет открыт секрет бессмертия — но воспользоваться им смогут лишь избранные.
Футуролог отметил, что созданные им прогнозы выглядят невероятными. Но еще десять лет назад никто не мог предположить, что появятся сенсорные телефоны, автономное управление различными системами, искусственный интеллект. Пройдет время — и мир вновь изменится до неузнаваемости.
Напомним, ранее футуролог Митио Каку рассказал, что в будущем люди смогут загружать в интернет не только сообщения и фотографии, но также свои эмоции и чувства.
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