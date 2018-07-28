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Якубин: Порошенко рассуждает как лидер XIX века
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Якубин: Порошенко рассуждает как лидер XIX века 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Автокефалия — это вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос всей мировой геополитики. Армия — защищает нашу землю. Язык — защищает наше сердце. Вера — защищает нашу душу»
Мы в 21 веке, передовые страны уже размышляют о 22. Говорят об искусственном интеллекте, биотехнологиях, равенстве, искоренении социального неравенства, прогнозировании и влиянии на климатические изменений.
А что слышим мы? От образованного лидера республики?
То, что это словарь 19 века — это всем образованным людям понятно. С вкраплениями идей конца 20-30 годов 20 века, из тех стран, где идеи милитаризма побеждали. То, что это расходится с Конституцией, где религия отделена от государства, гражданам гарантированы права на свободное развитие — также понятно. То, что ни этого ждут большинство наших граждан от политиков — почитайте разную социологию. Эти темы не в приоритетах.
Тогда на кого это рассчитано?
Это как если бы весь мир уже давно едет на поездах и автомобилях, летит на самолётах, а нам предлагают ехать на телегах без колес. И восхищаться этим.
Телегой в Европу не заедешь.
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