Якубин: Порошенко рассуждает как лидер XIX века

«Автокефалия — это вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос всей мировой геополитики. Армия — защищает нашу землю. Язык — защищает наше сердце. Вера — защищает нашу душу»

Мы в 21 веке, передовые страны уже размышляют о 22. Говорят об искусственном интеллекте, биотехнологиях, равенстве, искоренении социального неравенства, прогнозировании и влиянии на климатические изменений.

А что слышим мы? От образованного лидера республики?

То, что это словарь 19 века — это всем образованным людям понятно. С вкраплениями идей конца 20-30 годов 20 века, из тех стран, где идеи милитаризма побеждали. То, что это расходится с Конституцией, где религия отделена от государства, гражданам гарантированы права на свободное развитие — также понятно. То, что ни этого ждут большинство наших граждан от политиков — почитайте разную социологию. Эти темы не в приоритетах.

Тогда на кого это рассчитано?

Это как если бы весь мир уже давно едет на поездах и автомобилях, летит на самолётах, а нам предлагают ехать на телегах без колес. И восхищаться этим.

Телегой в Европу не заедешь.