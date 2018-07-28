Более 300 байкеров собрал всероссийский фестиваль любителей быстрой езды в Приэльбрусье

ПОЛЯНА ЧЕГЕТ, / Кабардино-Балкария /, 28 июля. / ТАСС /. Более 300 байкеров со всей страны принимают участие во всероссийском байк-фестивале, который проходит на поляне Чегет в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) в пятый раз. Об этом ТАСС сообщил в субботу организатор мероприятия, председатель нальчикского мотоклуба «Горцы» Аслан Сруков.

Москвы, "Всероссийский мотофестиваль проходит на поляне Чегет сегодня в пятый раз. Здесь собралось более 300 человек, это представители регионов всего Северного Кавказа, Челябинска , Нижнего Новгорода, Саратова Санкт-Петербурга и многих других регионов", — сказал Сруков.

По его словам, 60% участников приехали в Кабардино-Балкарию впервые.

На фестивале состоится концерт с шуточными конкурсами и играми. Такие мероприятия, как отметил собеседник агентства, призваны сближать людей.

"Раньше, в 90-е годы, мы были разобщены, теперь люди ближе, уважительно стали относиться друг к другу. К нам, на Кавказ, без страха стали приезжать. Наша главная цель — собрать побольше людей, чтобы они знали, куда едут, что у нас гостеприимный народ, чтобы сами, лично в этом убедились", — добавил Сруков.