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Более 300 байкеров собрал всероссийский фестиваль любителей быстрой езды в Приэльбрусье
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Более 300 байкеров собрал всероссийский фестиваль любителей быстрой езды в Приэльбрусье 

ТАСС 26 минут назад
ПОЛЯНА ЧЕГЕТ, /Кабардино-Балкария/, 28 июля. /ТАСС/. Более 300 байкеров со всей страны принимают участие во всероссийском байк-фестивале, который проходит на поляне Чегет в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) в пятый раз. Об этом ТАСС сообщил в субботу организатор мероприятия, председатель нальчикского мотоклуба «Горцы» Аслан Сруков.
"Всероссийский мотофестиваль проходит на поляне Чегет сегодня в пятый раз. Здесь собралось более 300 человек, это представители регионов всего Северного Кавказа, Челябинска, Нижнего Новгорода, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других регионов", — сказал Сруков.
По его словам, 60% участников приехали в Кабардино-Балкарию впервые.
На фестивале состоится концерт с шуточными конкурсами и играми. Такие мероприятия, как отметил собеседник агентства, призваны сближать людей.
"Раньше, в 90-е годы, мы были разобщены, теперь люди ближе, уважительно стали относиться друг к другу. К нам, на Кавказ, без страха стали приезжать. Наша главная цель — собрать побольше людей, чтобы они знали, куда едут, что у нас гостеприимный народ, чтобы сами, лично в этом убедились", — добавил Сруков.
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