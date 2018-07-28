В Белоруссии стартовал конкурс снайперов в рамках «АрМИ-2018»

МИНСК , 28 июл — РИА Новости . Церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж», который проходит в рамках «Армейских международных игр-2018», состоялась в белорусском Бресте, сообщило в субботу министерство обороны Белоруссии

Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». «Символично, что здесь в далеком 1941-м, защитники крепости продемонстрировали всему миру невероятную отвагу, стойкость и самопожертвование. Отдавая дань памяти погибшим воинам, участники конкурса почтили их минутой молчания», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, «состязание собрало команды из 18 стран и является одним из самых масштабных, что проводятся в рамках „АрМИ-2018“».

Состязания будут проходить на территории полигона Брестский с 29 июля по 9 августа. Соревнования разделены на три основных этапа. Четвертый этап «Снайперская дуэль» — международный. В нем принимают участие от двух до четырех военнослужащих от каждой страны. Первый этап — это индивидуальный зачет, на котором участники выполняют семь стрелковых упражнений (каждый стрелок индивидуально), далее следует парный зачет: снайперские пары выполнят также семь упражнений, и третий этап — это снайперская эстафета. По результатам, продемонстрированным командами на трех этапах, определится страна-победитель.

"Этот конкурс второй по массовости среди этих армейских игр. Условия конкурса соответствуют выполнению задач снайперами в обстановке максимально приближенной к реальной боевой обстановке. Эти состязания позволяют нам провести контрольный срез среди наших снайперов, а также перенять у наших коллег из других стран полезный опыт в подготовке снайперов", — рассказал командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко

Четвертые Армейские международные игры пройдут одновременно на 24 полигонах 7 стран и завершатся 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.