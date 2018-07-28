Более ста многоэтажек забрали у управляющих компаний в Северной Осетии

Более 100 многоквартирных домов изъяли у пяти управляющих компаний из-за их неэффективной работы, сообщили STAV.AIF.RU в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии . Одну организацию и вовсе лишили лицензии.

Многочисленные недочёты выявили сотрудники управления по жилищному и архитектурно-строительному надзору во время плановой проверки.

Дома, которые остались без управления, временно передадут другим УК. Но поскольку многие здания сильно изношены и на их содержание требуются большие средства, руководители министерства ЖКХ, топлива и энергетики обсуждают с муниципалитетами вопрос о предоставлении дополнительной материальной помощи тем компаниям, которым передадут дома.

По результатам проверки управляющих компаний 9 материалов направили в суд. Также проверяющие выдали 24 предписания.