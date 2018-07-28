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150-метровый тротуар обновили в Молочном
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150-метровый тротуар обновили в Молочном 

Вологда.рф 40 минут назад
Фото: Вологда.рф
Ремонт прошел на пешеходной дорожке на улице Ленина рядом с главным корпусом ВГМХА им. Верещагина. Новый тротуар в длину около полутора сотен метров. Дорожка идет от дома № 13 по ул. Ленина до перекрестка с ул. Емельянова.
«За последние несколько лет поступало немало обращений жителей микрорайона по поводу ремонта этой пешеходной дорожки. Рядом находятся школа, поликлиника и аптека, корпус ВГМХА, магазины. Отмечу, что работы в этой части Молочного идут в комплексе», — написал Глава Вологды Юрий Сапожников на странице в социальной сети.
Сейчас продолжается ремонт проезжей части ул. Емелянова от Шмидта до Ленина. С понедельника строители приступят к обновлению общественного пространства рядом с главным корпусом ВГМХА. Территория вошла в проект «Городская среда».
Добавим, тротуары обновляются в разных районах Вологды. Новая дорожка появилась на ул. Судоремонтной. Всего в планах летней ремонтной кампании — тротуары на 19 улицах областной столицы. В список объектов вошли наиболее проблемные участки пешеходных путей в разных микрорайонах.
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