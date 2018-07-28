Армейские игры сближают страны, считает военный атташе ЮАР

АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости . Армейские игры сближают страны, здесь они могут более тесно выстраивать военные и дипломатические отношения, сказал журналистам военный атташе ЮАР Джордж Себануне.

"Дипломатические отношения между РФ и ЮАР очень сильны, наша команда во второй раз приезжает на Армейские игры. Они способствуют сближению культур стран, на них можно более тесно выстраивать как военные, так и дипломатические отношения", — сказал он.

Как отметил Сабануне, армия в России сильна, потому что народ России ее любит.

"Посмотрите на арену — сюда пришли не только российские военные, но и обычные граждане", — добавил он.