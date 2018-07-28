Ещё
Армейские игры сближают страны, считает военный атташе ЮАР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армейские игры сближают страны, считает военный атташе ЮАР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости. Армейские игры сближают страны, здесь они могут более тесно выстраивать военные и дипломатические отношения, сказал журналистам военный атташе ЮАР Джордж Себануне.
"Дипломатические отношения между РФ и ЮАР очень сильны, наша команда во второй раз приезжает на Армейские игры. Они способствуют сближению культур стран, на них можно более тесно выстраивать как военные, так и дипломатические отношения", — сказал он.
Как отметил Сабануне, армия в России сильна, потому что народ России ее любит.
"Посмотрите на арену — сюда пришли не только российские военные, но и обычные граждане", — добавил он.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин40
Лавров ответил на требование Армении185
Решена судьба визовых центров в России30
Мигранты высадились на нудистском пляже и разбежались46
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником272
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение