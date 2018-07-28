В мэрии рассказали, как в парках Воронежа проведут последние выходные июля

Так, в субботу, 28 июля в 18:00, в парке «Алые паруса» пройдет концерт музыкального коллектива «Дождя не будет». На следующий день, 29 июля, в Воронеже с размахом отметят День военно-морского флота. Празднование пройдет на Адмиралтейской площади, где с 8.30 начнутся соревнования по гребле на лодках «Дракон» «Петровская регата», а с 11:00 — праздничная концертно-театрализованная программа «День Нептуна».