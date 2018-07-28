Геи против чиновников Городца. Активисты обжалуют в суде запрет парада в нижегородской глубинке

Дата заседания пока не назначена.

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