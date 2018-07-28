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Геи против чиновников Городца. Активисты обжалуют в суде запрет парада в нижегородской глубинке
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Геи против чиновников Городца. Активисты обжалуют в суде запрет парада в нижегородской глубинке 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Николай Алексеев обратился в суд с требованием признать отказ местных властей незаконным, так как чиновники, сославшись на занятость площадок, не предложили «альтернативных мест и возможности реализовать право на свободу собраний», сообщает пресс-служба городецкого городского суда. Таким образом глава администрации нарушил порядок согласования публичных мероприятий, считают организаторы гей-парада.
По их мнению, основной причиной отказа стало непринятие главой администрации цели парада, связанного с выступлением в поддержку прав и против дискриминации представителей сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России.
Дата заседания пока не назначена.
Ранее Николаю Алексееву отказали в проведении гей-парада в Сергаче в марте этого года. Тогда на пути у шествия встал детский сад «Ромашка».
Активист пытается согласовать мероприятия и в других городах страны: заявки на пикеты отправлены в 250 городов и 80 субъектов РФ, сообщает «Ъ». Пока ни одного положительного решения принято не было. Отказы властей Алексеев обжалует в вышестоящих инстанциях, Верховном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
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