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Пулковское дело: за что расстреляли советских астрономов
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Пулковское дело: за что расстреляли советских астрономов 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Все началось с самого мистического природного явления — затмения солнца. С того момента свет померк для многих советских ученых, первыми из которых стали именно астрономы. Поэтому в соответствии с названием главной обсерватории страны это дело и было названо впоследствии пулковским.
Затмение
По прогнозам специалистов, затмение солнца должно было состояться 19 июня 1936 года. Однако готовиться к нему начали загодя. Причем, не только советские астрономы, но и заграничные светила. Понятно, что ученые разных стран активно общались между собой по этому вопросу. Именно подобные связи и стали поводами для многочисленных арестов и расстрельных приговоров. Одним из первых под каток репрессий попал директор Астрологического института Борис Нумеров. У него, кстати, и происхождение оказалось неудачным: он был сыном священника. Кроме того он регулярно ездил за границу для наведения мостов с тамошними обсерваториями. В конце октября 1936 года Нумерова арестовали, обвинив его в том, что он организовал антисоветское общество, участники которого занимались вредительством и готовили свержение существующей власти. Созданные астрономом приборы и разработанные им научные методы, которые вошли в учебники, были забыты. Осуждена была даже супруга Нумерова. Самого ученого расстреляли в 1941 году.
Череда расстрелов
28 июня 1937 года арестовали директора Пулковской обсерватории Бориса Герасимовича. Он, как и Нумеров, выезжал в заграничные командировки. Понятно, что и Герасимовичу данное обстоятельство на руку не сыграло. На его научные труды, монографии и учебники тоже не обратили никакого внимания. Герасимовича расстреляли быстро, уже в конце ноября того же 1937 года. Молодого сотрудника Пулковской обсерватории Дмитрия Еропкина взяли раньше директора, еще в декабре 1936 года. Казалось, что его минует страшная кара: его приговорили к 10-ти годам заключения. Однако уже через 6 месяцев Еропкина обвинили в контрреволюционной агитации среди сокамерников. 20 января 1938 года ученый был казнен. То же самое, что случилось с Еропкиным, произошло и с его коллегой Максимилианом Мусселиусом. Поначалу ему тоже дали 10 лет, но спустя год расстреляли.
Под горячую руку
В пулковской мясорубке оказались астрономы Балановский, Боева, Газе, Днепровский, Леман-Балановская, Марков, Козырев, Перепелкин, Яшнов и многие другие. Нельзя не отметить, что тогда под горячую руку попали не только астрономы, но и другие ученые. Так в 1937 году арестовали советского геолога Николая Свитальского. По одним данным его расстреляли, по другим — он скончался естественной смертью, будучи в заключении. Тогда же был осужден и другой геолог Андрей Кириков, причем, вместе со своей супругой. Физик Юрий Крутков был приговорен к 10 годам. Геофизика Петра Нечипоренко расстреляли в сентябре 1937 года. Этот список далеко не полный. Однако до сих пор точное количество жертв пулковского дела неизвестно. Те, чьи имена остались в истории, были приговорены к заключению, умерли в тюремных стенах или были приговорены к расстрелу. Все перечисленные ученые и большинство не фигурирующих в данной статье в 50-х годах были реабилитированы.
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