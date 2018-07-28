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В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок
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В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков на центр по подготовке акушерок в Афганистане, силам безопасности удалось остановить атаку, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.
По данным телеканала, инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Боевики напали на центр около 11.30 по местному времени (10.00 мск), атака продолжалась в течение почти пяти часов.
Двое погибших — сотрудники центра. Пока неизвестно, сколько боевиков совершили нападение, некоторые из них были убиты или ранены силами безопасности.
#UPDATE — #Nangarhar officials confirmed the midwife training center attack has been brought under control. Two staff members have been killed and five others wounded. Attackers have been killed and wounded, officials confirmed #Jalalabad pic.twitter.com/FBwV8ug2vU
— TOLOnews (@TOLOnews) 28 июля 2018 г.
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