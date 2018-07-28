Последний поезд в рай: конкурс «Поездка в рай» подходит к концу

Чтобы бесплатно провести до тридцати дней в Таиланде , в роскошном отеле Gamers Paradise с бассейнами, вечеринками на крыше и отличными игровыми залами, надо всего лишь набрать двадцать баллов. И уже завтра ночью это станет невозможным! Конкурс «Поездка в рай» близится к завершению. Открыты все задания в нём, и те, кто привык запрыгивать на подножку уходящего поезда, ещё могут попытать счастья. Не забудьте, у вас всего один шанс, так что торопитесь не спеша!

Если вы всё ещё не понимаете, зачем вам это нужно, объясним. Отель Gamers Paradise — уникальное место, предназначенное прежде всего для любителей игр. Здесь заядлые геймеры могут наслаждаться океанскими пляжами, тропическими джунглями, прохладными бассейнами и роскошными номерами, не удаляясь слишком далеко и надолго от пятидесяти мощных компьютеров с быстрым интернетом, расположенных в двух игровых залах на крыше.

Десант Игромании уже какое-то время обитает в этом отеле, проверяя и испытывая на себе всё, что ждёт победителя конкурса. И сегодня мы покажем ещё часть путевых заметок из Таиланда.

Для начала о главном. О пляже! Особая трансляция позволяет полюбоваться океаном, послушать прибой и наконец увидеть сотрудников Игромании в мокрых купальниках и плавках.

Прогуливаясь по Пхукету, делегация Игромании познакомилась с экзотическими обитательницами Таиланда, и одна из них даже украла у ребят бутылку с водой. Смотрим, как ведут себя на городских улицах местные обезьянки.

А чтобы полностью проникнуться атмосферой тропического отдыха, смотрите жаркие танцы в исполнении наших командировочных!

Ещё больше записей прямых трансляций вы найдёте на нашем Twitch-канале. И не забывайте: уже 31 июля вы будете знать имя победителя нашего конкурса, который отправится на тридцать дней в. Рай ждёт вас, так что поторопитесь. И желаем удачи!

Хочу в рай! | Узнать больше о Gamers Paradise