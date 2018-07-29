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Эксперт объяснил, почему акции с позитивной повесткой популярнее протестных митингов
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Эксперт объяснил, почему акции с позитивной повесткой популярнее протестных митингов 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«На культурные и спортивные акции люди идут с удовольствием, а на протестные чаще всего идут нехотя. Протестные акции — это всегда негатив, скандал, возмущение», — объяснил газете ВЗГЛЯД причину провала протестного митинга КПРФ директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
Накануне в нескольких российских городах прошли митинги сторонников КПРФ против повышения пенсионного возраста. Организаторы на сайте заявили о стотысячном митинге, однако в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что на акцию против повышения пенсионного возраста пришли всего 6,5 тыс. человек.
«Давно в Москве не было столь мощного митинга КПРФ. Сто тысяч человек вышли протестовать против грабительской пенсионной реформы», — сообщается на официальном сайте партии, там же анонсирован фоторепортаж, чтобы все желающие увидели «мощь и силу» протестующих, но пока документального подтверждения «ста тысяч» митингующих нет, и вряд ли будет.
В СМИ появилась информация, что и такого небольшого числа участников акции удалось достичь лишь подвозом из других регионов. Например, был организован подвоз людей из Костромской области, отмечает РИА «ФАН».
Не помогли организаторам даже именитые «фронтмены» митинга: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, кандидат в губернаторы Московской области Константин Черемисов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и депутаты Госдумы от КПРФ.
Огульные заявления о том, что россияне не способны массово выходить на акции, не имеют под собой оснований: позитивные акции набирают десятки тысяч участников, несмотря на погодные и любые другие условия. Достаточно вспомнить успех акции «Россия в моем сердце»: несмотря на дождь в нем приняли участие около 30 тыс. человек.
«Позитивная повестка — это развлечения, общественная тусовка, спортивного или культурного характера, а все протесты выводят, как правило, людей, у которых в жизни цели нет, они недовольны, это негатив. Для того, чтобы под знаменем негатива сделать какое-либо активное действие, нужно иметь какую-то мотивацию, а мотивации нет, кроме как указание партии по мобилизации людей по линии профсоюзного аппарата. На культурные и спортивные акции люди идут с удовольствием, а на протестные чаще всего идут нехотя. Протестные акции — это всегда негатив, скандал, возмущение», — сообщил газете ВЗГЛЯД директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
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