Московским чиновникам надо «придержать коней»

Москве много проблем, но одна из самых сложных — развитие транспортной сети. Однако развивают ее московские чиновники довольно своеобразно, сокрушая на своем пути любую природу.

Вот лишь один из последних ярких примеров. Власти столицы планируют проложить прямо через жилую застройку Бутырского района транзитную автомагистраль. В результате жизнь в районе, со всех сторон окруженном железнодорожными путями, рискует стать совсем уж невыносимой. Да и как ей не быть такой, если в итоге буквально в полутора десятках метров от окон домов москвичей появится мощный поток автомобилей со всей России , который неизбежно упрется в светофоры и пешеходные переходы улицы Академика Королёва, создав гарантированную пробку со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Экономическая целесообразность данного проекта, утверждают вынужденно погрузившиеся в тему местные активисты, до сих пор не определена, и последствия его реализации не просчитаны. Столичная Счётная палата самоустранилась, а Роспотребнадзор обещает лишь фиксацию нарушений экологии и вреда здоровью жителей, но только уже после запуска магистрали.

— Спрашивается — а для кого эта дорожная сеть? — задается вопросом депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин. — Для тех, кто занимается бизнесом и будет кататься по нашим спальным районам? Но для чего у нас существует Московская кольцевая автомобильная дорога? Не для того ли, чтобы транзитный транспорт, приезжая из, скажем, Рязанской области , по пути, например, в Санкт-Петербург , миновал жилые районы, не заезжая в центр? Эта схема хорошо служила десятилетиями, зачем же теперь ее стараются разрушить? Зачем строить северо-восточную хорду, частично, кстати, платную, по жилым районам? Хорошо, пусть это стратегическая часть скоростной трассы Казань-Петербург, но почему именно по жилым районам? Для этого и есть МКАД. Если уважаемые господа проектировщики или московское правительство считают, что «кольцо» уже не справляется, тогда надо его расширять, а не трогать жилые территории города.

«СП»: — Чем же конкретно это вредно для Москвы?

— Ведь это же переизбыток транспорта, это загазованность, повышение шумового фона. Это нарушение экологии, разрушение городской природной среды. Я не понимаю, кто от этого выиграет. Кроме застройщиков и заинтересованных чиновников, которые, к слову, неконструктивно выполняют свои обязанности, больше никто.

«СП»: — Но ведь есть уже так называемый «северный дублер» МКАД. Не говорит ли это о том, что власти работают над расширением «кольца»?

— Давайте посмотрим. Он будет начинаться от Ленинградского шоссе и заканчиваться Ярославским. Вновь радиальная связь по жилым районам. И чиновники нам говорят: это, дескать, планы, 70-х годов прошлого века. Но, господа, в те времена плотность застройки Москвы была совсем другой! Совсем иное количество населения! И гораздо меньше транспорта.

Раньше, может быть, эти планы и отвечали ситуации, но столько времени прошло! Теперь планы должны быть уже совсем другими. У нас же и в Градостроительном кодексе, и во всех других законодательных актах и нормативах на первом месте стоит человеческое благополучие.

«СП»: — Так ведь чиновники же утверждают, что при обсуждении планов, в ходе публичных слушаний, мнение местных жителей учитывается…

— Ну и к чему это приводит? Видели? Жители же повально начали отказываться от предлагаемых проектов. Потому что застройщики стараются нарушить права граждан и получить больше прибыли. И что тогда сделали чиновники? Они ввели правило приглашать на публичные слушания посторонних каждому конкретному району людей. Местные на них попасть не могут, а чужих приглашают за два-три часа, и те голосуют, решая судьбу района, как надо. Абсолютная профанация.

«СП»: — И что в итоге получается?

— Есть уже северный «дублер» МКАД, а есть и южный. Значит, что по логике получается? Должны появиться еще западный и восточный. То есть окружают москвичей со всех сторон магистралями, превращая в транспортно-пересадочный узел федерального масштаба. У нас что тут, сплошной склад какой-то. Осуществляйте логистику в регионах!

«СП»: — Можете предложить какую-то альтернативу магистралям?

— Как минимум — развивать монорельс. Это новация, он опередил свое время на 25-30 лет. Это экологически чистый, тихий транспорт. Есть планы прокладки автотрасс через Лосиный остров. Но монорельс может спасти от вырубки гектары леса. Весь мир переходит на аккумуляторный транспорт, а у нас все наоборот — троллейбусы сокращаются, трамваи выводятся, а дизельные автобусы — пожалуйста.

— Тем более что муниципальные депутаты, с которыми я общался, говорят, что развивать монорельс не только можно, но и нужно, — поддерживает коллегу политик, кандидат экономических наук, кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин . — Ведь это то, что определяет облик Москвы. Как только нужно показать красивую столичную картинку — монорельс появляется в первую очередь, с беспилотников показывают. Но как только нужно что-то огромное построить или точечную застройку продвинуть — все уходит на задний план, виды Москвы уже никому не нужны. В дело вступает коммерческая выгода. И начинают руководствоваться ей, а не соображениями об удобстве москвичей.

«СП»: — Что надо сделать для того, чтобы жителям города было действительно комфортно жить в Москве?

— Я думаю, Москве пора остановиться. Пора сказать чиновникам — Москва устала, не трогайте ее, хватит. Да, был скачок, кому-то нужно было заработать, это понятно. Но теперь пора остановиться и подумать о том, как во всей Москве жить. Не надо уже экспериментов.

«СП»: — А не остановится ли Москва в развитии, если сделает передышку? Не потеряет ли она свою столичную динамику?

— А не вредит Москве то, что мы сейчас видим? Когда в столице появляются новые магистрали и пересадочные узлы не для того, чтобы людям было удобно, а для того, чтобы кто-то там чего-то заработал? Нужна ли ей такая жизнь в дальнейшем? Мне кажется, вместо этих мега-строек пора спросить людей — а вы-то как сами хотите жить?

«СП»: — Какие пути развития для развития вы лично видите для Москвы кроме строительства рокад?

— Да никто не против строительства на самом-то деле. Но просто нельзя строить магистрали на расстоянии нескольких метров от домов. Как это может вообще быть? Проблема у нас не в самих стройках, а в нарушении всех норм. Времена «большого скачка» кончились. Стройте себе на здоровье. Но только так, как хотят москвичи. Тем более что они сами выдвигают дельные предложения, их просто никто не слышит.

Это вообще такая привычка мэрии Москвы — не слышать и прикрываться «Активным гражданином». Мэр, конечно, не привык слышать москвичей, но, думаю, в этот раз ему придется прислушаться.

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