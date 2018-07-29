В Кургане на Голубых озерах спасли утопающего мужчину

Инцидент случился днем, 26 июля, на пляже Голубых озер. Аварийно-спасательный отряд, который дежурил на пляже, увидел, что отдыхающие обеспокоены пропажей 64-летнего мужчины, который плавал недалеко от берега. По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана, спасатели обнаружили и вытащили из воды мужчину уже без сознания. Реанимировать пострадавшего удалось бригаде Скорой помощи.

Добавим, что в начале июля на Голубых озерах, пытаясь переплыть водоем, уже утонул молодой мужчина.

Напомним, что Голубые озера сейчас единственное место, где курганцам официально можно купаться. Пляжи на реке Тобол были закрыты из-за присутствия в воде кишечной палочки, 27 июля.