Курганские пляжи утопают в мусоре, отдыхающие бьют тревогу

Пустые пластиковые бутылки, одноразовая посуда, бумага, пакеты и даже шприцы — чего только не увидишь на берегах Тобола и Голубых озер.

Люди, не стесняясь, оставляют после себя горы бытовых отходов. Те, у кого хоть немного осталось сознательности, упаковывают остатки после пикника в пакеты и складывают в кучку, подальше от воды. Однако большинство просто выбрасывают мусор в камыши или в сторону, «типо это не мое». недавно пьяная компания устроила на одном из пляже Кургана развлечение -у кого сильнее разобьется бутылка при ударе об дерево. Отмечу, что состязание устроили взрослые люди! Вчера вопиющую находку отдыхающие нашли на берегу Голубых озер. Использованный шприц с остатками крови лежал недалеко от воды. Пока народ соображал, что сделать с опасной находкой, дети взяли его и начала «стрелять» из него друг в друга водой.

Не чище берега на озерах в Сосновой роще и Серебряном ручье. Эти места считались самыми живописными, а вода — чистой. Отдыхающие уверены, чтобы изменить ситуацию необходимо установить неподалеку от пляжей мусорные контейнеры, которые ежедневно будут вывозиться. Еще одна мера — смотрящий за пляжем, который будет штрафовать тех, кто мусорит. Но все это будет недейственным, пока люди сами не поймут, что убирать за собой — это также важно, как ежедневно чистить зубы.

Фото превью с сайта sector.depo.ua