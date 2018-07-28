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В Балаклаве открылась бесплатная перехватывающая парковка
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В Балаклаве открылась бесплатная перехватывающая парковка 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Балаклаве открылась первая очередь бесплатной перехватывающей парковки. Она начала работать по адресу ул. Крестовского, 54. Об этом со ссылкой на ГБУ «Севастопольский автодор» сообщает пресс-служба правительства города.
Отмечается, что новая площадка для остановки и стоянки транспортных средств рассчитана на 77 машино-мест, включая 65 мест для легковых автомобилей, 4 — для микроавтобусов, 8 — для инвалидов.
Расстояние от паркинга до набережной Назукина (остановка «Площадь 1-го Мая») составляет 2,5 км.
От остановки общественного транспорта «ул. Крестовского», находящейся в 350 метрах от парковки, до остановки «Площадь 1-го Мая» отправляются автобусы №№ 108, 126, 129, 182, 27, 8, 9, 94 и маршрутки №№ 33, 94.
Схема проезда на бесплатную перехватывающую парковку в Балаклаве
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