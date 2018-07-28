США объявили самым опасным местом для родов среди развитых стран

Западные специалисты сообщили, что США являются самой опасной страной для родов среди развитых стран. Кроме того, с каждым годом проблем в Штатах в данной сфере становиться только больше, сообщает "USA Today"

Канаде, Японии, Учёные отметили, что в других странах ( Германии Франции и Британии) уровень младенческой смертности значительно снизился за последние 18 лет, и сегодня не превышает 10 случаев на 100 000 родов. Однако в США данный показатель только увеличился до катастрофических 26,4 случаев.

Кроме того, в США остаётся значительной и материнская смертность во время родов. При этом специалисты отметили, что значительную часть смертей новорожденных и матерей можно было избежать, если бы медицинская система была более совершенной.

Белым пятном на плачевном состоянии перинатальной медицины является Калифорния, которая единственная из 50 штатов самостоятельно решила проблему.

На данный момент в крупнейшем по населению регионе США уровень младенческой смертности ниже чем в большинстве западных стран и СНГ, в то время, как в других штатах показатель выше, как минимум, в несколько раз.

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