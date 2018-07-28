Устойчивое развитие экономики обеспечивает реализацию социальных программ

Вдумчивый подход

Производственно-хозяйственную деятельность ведут 7 крупных сельскохозяйственных предприятий и 30 фермерских хозяйств. Ощутимый результат приносят и более 7000 личных подсобных хозяйств. Валовой сбор зерна в прошлом году составил 75 тыс. тонн при средней урожайности 27,2 ц/га. В этом году зернобобовыми занята примерно половина посевных площадей — более 28 тысяч га. Бессменным лидером по урожайности является компания «БИО-ТОН», где применяется весь набор средств для получения высоких результатов, начиная с семян и заканчивая новыми технологиями обработки почв и средствами защиты посевов. Средняя урожайность озимой пшеницы в этом хозяйстве составила в прошлом году 51,3 ц/га, а на отдельных полях она доходила до 68 ц/га. Это результат вдумчивого подхода к земледелию, который признается всеми хозяйственниками. И хотя за такими гигантами всем хозяйствам не угнаться, большинство вносят в почву минеральные удобрения, проводят осеннюю обработку почвы, занимаются севооборотом, без которого трудно рассчитывать на высокие урожаи. Словом, делают все, чтобы поддерживать плодородие челно-вершинской земли.

В хозяйствах района содержатся более 6000 голов крупного рогатого скота, более половины которых составляют коровы. Производство молока превышает 15 тыс. т в год, мяса скота и птицы — более 2,5 тыс. И если доля личных подсобных хозяйств в производстве молока близка к 70 процентам, то в производстве мяса она составляет почти 90 процентов.

Промышленный сектор

Кроме предприятий нефтяной отрасли, в Челно-Вершинском районе работает машиностроительное производство — АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», которое производит оборудование для животноводства и является одним из основных поставщиков доильной техники для села не только в Самарской области , но и в Приволжском федеральном округе. Он наладил производство современных доильных установок нового типа и активно участвует в реконструкции коровников и оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской технологии обслуживания животноводческих ферм. Выпускаемые предприятием доильные установки соответствуют требованиям международных стандартов. Все поставки и монтаж завод ведет комплексно, осуществляет обучение персонала по эксплуатации оборудования, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание. Введение в производство поточной линии по сборке, испытанию, упаковке и складированию агрегатов индивидуального доения позволило на 13% снизить трудоемкость работ и на 10% увеличить объем производства.

Самая главная сфера

Производственные успехи района дают возможность развивать социальную сферу, ту самую среду, которая обеспечивает благополучие и благосостояние сельчан, их семей, детей. Знаковым событием для района стало решение проблемы предоставления мест в детские сады. На сегодня очереди в них нет. В рамках подготовки к началу учебного года в селе Каменный Брод в прошлом году было капитально отремонтировано здание школы. Проведены работы по ремонту спортивного зала в школе села Девлезеркино. Отремонтирована групповая ячейка детского сада «Колосок» в селе Красный Строитель.

Результатом реализации гос-программы развития транспортной системы региона на территории сел Челно-Вершины и Краснояриха стал ремонт дорожного покрытия.

Администрация района уделяет постоянное внимание ветеранам. В прошлом году были проведены ремонтные работы в 15 домах ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Ведется проектирование спортивного комплекса «Колос» в селе Челно-Вершины. Введен в действие фельдшерско-акушерский пункт в селе Токмакла, построенный в рамках реализации муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий. Завершено благоустройство 15 дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Челно-Вершинах. В этом году привели в порядок центральную площадь села и благоустроят еще 4 двора.

Валерий Князькин, глава Челно-Вершинского района:

— Одной из основных задач муниципалитета мы считаем помощь в решении проблем жилья челновершинцев. В прошлом году в районе введен в эксплуатацию 31 жилой дом. Площадь построенного жилья превысила 3000 кв. м. Государственную поддержку на приобретение жилья получили 5 молодых семей. Еще 3 семьи получили субсидию на строительство жилья.