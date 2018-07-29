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ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожили беспилотник боевиков
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ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожили беспилотник боевиков 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Противовоздушная оборона российской аваибазы «Хмеймим» в Сирии в минувшую пятницу сбила запущенный с подконтрольных террористам территорий беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«27 июля с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе «Хмеймим» с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — цитирует военного ТАСС.
По словам Цыганкова, цель была уничтожена на отдалении от базы, пострадавших и материального ущерба причинено не было. «Российская авиабаза „Хмеймим“ функционирует в плановом режиме», — добавил генерал-майор.
Вместе с тем Цыганков заявил, что запуски беспилотников в направлении базы продолжаются, даже несмотря на установленный режим прекращения боевых действий. В частности, на прошлой неделе устройства дважды подлетали к Хмеймму. Первый беспилотник приблизился к авиабазе в субботу ночью, второй — утром в воскресенье. В обоих случаях БПЛА были уничтожены, пострадавших или материального ущерба нет.
Кроме того, продолжают фиксироваться случаи обстрелов населённых пунктов. Так, в сирийской провинции Латакия военные открыли огонь по позициям боевиков в ответ на атаку радикалов по авиабазе «Хмеймим»
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