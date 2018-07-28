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Сердце не выдержало: любимые романы Войновича
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Сердце не выдержало: любимые романы Войновича 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Советский и российский писатель и поэт Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Он был не только творческим человеком, но и выдающимся диссидентом и правозащитником. Он смело критиковал советскую власть, за что в итоге и поплатился: в 1980 году его выслали из СССР, а вскоре лишили гражданства.
Войновича реабилитировали только в 1990 году, вернули гражданство. Вернувшись на родину, писатель не захотел смириться с положением дел в стране. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, а в 2003 году — письмо против войны в Чечне. В 2015 он заступился за Надежду Савченко и написал открытое письмо президенту РФ с просьбой освободить женщину.
Он также критиковал политику Владимира Путина, открыто высказывал опасения относительно душевного состояния действующего президента России. А в ночь на 28 июля 2018 года Войнович скончался от сердечного приступа.
Культурное наследие
После себя писатель и поэт оставил огромное наследие. В начале 60-х годов XX века на его стихи записали песню «Четырнадцать минут до старта», которая вскоре стала любимой песней советских космонавтов. Когда слова из неё процитировал сам Хрущёв во время встречи с космонавтами, Войнович заслужил всесоюзную славу.
Но писатель не захотел идти на поводу у властей. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности Войновича вскоре разлюбили. За ним даже установили слежку сотрудники КГБ.
В 60-е годы он создаёт роман-анекдот «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». За это произведение его даже пытались отравить психотропным препаратом, но Войновичу удалось выжить. Превозмогая плохое самочувствие, он работал над продолжением «Чонкина».
facebook.com/Владимир Николаевич Войнович
Писатель и поэт Владимир Войнович
Главный герой романа сочетает в себе образ Иванушки-дурачка — носителя народной нравственности и здравого смысла, и бравого солдата Швейка Ярослава Гашека. Автора обвиняли в издевательстве над идеалами и очернении облика советского солдата, который выиграл войну. Даже после развала СССР роман вызывает критику в российском обществе. Так, в 2002 году Екатеринбургская епархия выступила против гастрольного показа спектакля «Иван Чонкин», считая образ главного героя оскорблением самого понятия армии и истории.
Будучи изгнанным из страны, Войнович написал и опубликовал роман-антиутопию «Москва 2042». В книге он вновь высмеял идеи социализма и коммунизма. По сюжету, главный герой попадает в столицу будущего, где удалось построить настоящий коммунизм в пределах одного города. Но на деле этот строй представлял из себя жуткое зрелище.
После возвращения на родину вплоть до смерти Войнович жил в своём доме под Москвой.
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