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Бывший архиепископ Вашингтона, обвиненный в педофилии, пойдет под суд
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Бывший архиепископ Вашингтона, обвиненный в педофилии, пойдет под суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 28 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял отставку американского кардинала Теодора Маккарика, который обвиняется в педофилии, бывший архиепископ Вашингтона предстанет перед судом, сообщила служба печати Святого престола.
"Папа Франциск принял его отставку с поста кардинала и отстранил его от служения с обязательством находиться в жилище, которое еще будет указано, для жизни в молитве и покаянии до тех пор, пока обвинения в его адрес не будут рассмотрены в ходе справедливого процесса", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что случай сексуального насилия над несовершеннолетним имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил в нью-йоркском приходе. Узнав об этом, церковные иерархи мегаполиса сообщили о предполагаемом инциденте в правоохранительные органы.
В заявлении архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана говорится, что специальная комиссия рассмотрела итоги расследования и признала выдвинутые против 87-летнего Маккарика обвинения заслуживающими доверия.
Отмечается, что решение об отстранении бывшего епископа от публичного исполнения священнических обязанностей принял госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Сам Маккарик, который был архиепископом Вашингтона с 2001 по 2006 год, настаивает на своей невиновности.
Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе при реагировании на жалобы о «сексуальном насилии в отношении детей», а также в отношении «уязвимых групп» совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.
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