Правительство упростило гражданам получение субсидий на квартплату

Правительство России упростило процесс получения гражданами субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Постановление кабинета министров от 26 июля, которое освобождает их от необходимости предоставлять справки о составе семьи и изменениях в нем. Теперь нужно будет просто задекларировать эти сведения при подаче заявления на помощь, а уполномоченные органы будут вправе провести выборочную проверку их достоверности. При выявлении обмана информация будет передаваться правоохранительным органом для привлечения гражданина к ответственности.

Как отмечается в пояснении к документу, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, в соответствии с действующими с 2005 года правилами для получения субсидий на квартплату граждане должны представлять справки о составе семьи, а также документально подтверждать причины его изменения, представлять копии судебных актов о признании членами семьи проживающих вместе родственников в случаях разногласий. Все это сильно затрудняло оказание социальной поддержки нуждающимся в ней.