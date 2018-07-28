Ещё
Правительство упростило гражданам получение субсидий на квартплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство упростило гражданам получение субсидий на квартплату 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Правительство России упростило процесс получения гражданами субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Постановление кабинета министров от 26 июля, которое освобождает их от необходимости предоставлять справки о составе семьи и изменениях в нем. Теперь нужно будет просто задекларировать эти сведения при подаче заявления на помощь, а уполномоченные органы будут вправе провести выборочную проверку их достоверности. При выявлении обмана информация будет передаваться правоохранительным органом для привлечения гражданина к ответственности.
Как отмечается в пояснении к документу, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, в соответствии с действующими с 2005 года правилами для получения субсидий на квартплату граждане должны представлять справки о составе семьи, а также документально подтверждать причины его изменения, представлять копии судебных актов о признании членами семьи проживающих вместе родственников в случаях разногласий. Все это сильно затрудняло оказание социальной поддержки нуждающимся в ней.
Ранее сообщалось, что Министерство строительства разработало требования к антитеррористической безопасности жилых домов. Проект постановления правительства в интервью Пятому каналу раскритиковал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его мнению, есть более важные нерешенные вопросы, касающиеся жилищного фонда.
Пятый канал: последние новости
Астролог рассказал, кому и почему стоит бояться «Кровавой Луны» ночью 27 июля Медики госпитализировали поэта Илью Резника Названа дата похорон писателя Владимира Войновича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин55
Лавров ответил на требование Армении186
Решена судьба визовых центров в России30
В Госдуме обрадовали россиян172
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником282
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение