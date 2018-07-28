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В Тюмени отреставрируют дом Буркова
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В Тюмени отреставрируют дом Буркова 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Статус регионального памятника культуры дому Буркова присвоили в 1974 году
В Тюмени дом Василия Буркова (улица Дзержинского, 30) отремонтируют и отреставрируют. На работы выделяют почти 2,5 миллиона рублей. Сейчас здание занимает детский центр, а в начале 20 века первый этаж занимал «Союз рабочих Тюмени».
Подрядчика определяют с помощью конкурса на сайте госзакупок.
— В ходе реставрации воссоздадут утраченную художественную резьбу. Ремонтникам придется починить ступени, заменить водосточные трубы, все покрасить и прочее, — сообщается на сайте госзакупок.
На выполнение работ у подрядчиков будет два месяца, закончить работы должны до нового года.
Василий Бурков — купец первой гильдии, построил для себя дом в конце 19 века. Здание сделано из камня и дерева, оно является одним из лучших деревянных купеческих особняков с уникальным декоративным убранством.
Через реставрацию сейчас проходит и дом купца Колмакова, расположенный на набережной. Деревянный памятник архитектуры разобрали и пообещали «пересобрать» наново. Активно идет восстановление здания бывшей типографии неподалеку от Цветного бульвара.
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