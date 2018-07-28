Иван Камшилов: Ильтякову стали мситить. В Зауралье ждут перемен

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил руководитель Курганского регионального отделения Национального центра «Общественный контроль ЖКХ», Председатель правления курганского общественного объединения «Центр общественного контроля» Иван Камшилов:

1. Неделя началась для областной власти крайне неприятно. Хотя и говорят, что не зарекайся от сумы и от тюрьмы… Сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете ближайшего соратника губернатора, директора Департамента экономического развития Сергея Чебыкина . Провластные СМИ дружно называли в качестве причины обысков — критику Полномочным представителем Президента «убогую » инвестиционную политику региона. Хотя, вполне понятно, что если всех, кого критикует Представитель Президента садить, то скоро ни кого не останется.

После обысков, чиновник был задержан, позднее Курганский городской суд отправил его под домашний арест. Постановление суда обжаловано не было. Задержание Чебыкина внесло сумятицу в ряды чиновников. Кто-то обратил внимание, что перед обысками, губернатор срочно уехал на отдых в Шадринск , а председатель областной Думы Дмитрий Фролов заявил, что Чебыкин подал заявление об отставке еще за день до обысков. По версии следствия Чебыкин необоснованно одобрил выдачу кредита в сумме 16 млн руб. Зная осторожность Директора Департамента, мало кто поверил, что он продел эту операцию без согласования с вышестоящим руководством. Так что интрига еще впереди, не исключена сделка со следствием и аресты продолжается. по вменяемой следствием ст.286 УК РФ, Чебыкину грозит до 10 лет лишения свободы.

Многие проводили сравнение с той ситуацией, которая сложилась перед увольнением бывшего губернатора Олега Богомолова . Тогда были осуждены один за другим пять его заместителей. Напомним, что не так давно на три года за решеткой оказался и.о. Директор департамента имущественных и земельных отношений, за взятку осудили главу Кетовского района, на скамье подсудимых находятся сразу несколько бывших и действующих чиновников того же Кетовского района.

2. Неделя закончилась очередным митингом протеста против повышения пенсионного возраста. Хотя число участников митинга не превысило 500 человек, настроены они были более агрессивно, да и подготовлены. Почти у каждого в руках был лозунг, направленный против партии власти, Единой России , и что раньше не было, против президента. Обидные и оскорбительные слова сыпались один за другим. подлецы, предатели, мерзавцы, это только самые приличные их них. Участники митинга из молодежного движения «Весна» принесли фотографии депутата государственной Думы Александра Ильтякова и предложили горожанам письменно выразить свое отношение к «продажному» депутату. И тут эпитетов не пожалели, начиная от предложения депутату «подавиться колбаСоевой», «Позор» и прочие.

Впрочем, ни одного чиновника или представителя партии «Единая Россия» на митинге не было. Игнорировали митинг и представители других «оппозиционных» партий, кроме активистов пока незарегистрированной партии Алексея Навального . Один из выступающих даже предложил объявить бойкот магазинам «Велес» и не покупать колбасу у «продажных» депутатов. Участники митинга бурно поддержали выступающего. При этом публично была уничтожена карта скидок магазина «Велес».

3. В перерывах между обысками, арестами и митингами горожане страдали от транспортного коллапса. Городским чиновникам наконец-то удалось утрясти все формальности с получением финансирования из дорожного фонда. Обычно это происходило в феврале. А начался явно запоздалый ремонт всех и вся. При чем раскопав одну улицу, по неизвестной причине, дорожники шли раскапывать другую. Всеобщее возмущение вызвал очередной ремонт ул. Ленина за 16 млн руб. На глазах сотен горожан подрядчики снимали вполне хороший асфальт и клали практически такой-же. Впрочем, после ежегодного ремонта шоссе Тюнина, к разбазариванию средств дорожного фонда, горожане почти привыкли. При этом пик возмущения граждан еще впереди. После перекрытия улиц, транспорт направили в объезд по дворовым территориям, никак не приспособленным для такого потока транспорта. К осени жители десятков многоквартирных домов окажутся у «разбитого корыта».

Фото превью: Иван Камшилов © ИА «Уральский меридиан»