Кобзон больше десяти лет борется с раком, и поклонники опасаются, что болезнь может оказаться сильнее

Уже несколько дней в прессе ходят самые противоречивые слухи о состоянии здоровья мэтра отечественной эстрады Иосифа Кобзона . СМИ пишут о том, что певец попал в реанимацию, впал в состояние комы и находится практически при смерти. Родные артиста, напротив, утверждают, что с Кобзоном все в порядке, и беспокоиться не о чем.

Несколько дней назад Telegram-канал «112» распространил информацию о том, что народный артист СССР и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон оказался в столичном онкоцентре. Уточнялось, что артист обратился туда самостоятельно в связи с ухудшением самочувствия и был госпитализирован в экстренном порядке, заняв палату в отделении хирургии на 18-м этаже здания клиники. Более того, писали, что он настолько плохо себя чувствовал, что в палату Кобзона ввезли уже на каталке. Информация, которая появлялась в СМИ в дальнейшем, была достаточно противоречивой. Некоторые издания писали со ссылкой на источники в Госдуме, что состояние Кобзона является стабильно тяжелым, и певец проходит курс противораковой химиотерапии. Также сообщалось, что он находится в отделении реанимации, куда его перевели из хирургии. Согласно последней из неутешительных новостей, Кобзон впал в кому. Поклонники артиста беспокоятся, что, возможно, речь идет о рецидиве онкозаболевания — рака предстательной железы — диагностированного у него в первой половине нулевых. До этого Кобзон успешно боролся с недугом и не скрывал этого от общественности.

В изложении родственников знаменитости ситуация выглядела отнюдь не столь мрачно. Сначала с опровержением выступила супруга артиста Нинель Кобзон, которая заметила, что он в последнее время и вправду чувствовал себя не слишком хорошо, но сейчас его самочувствие не вызывает никаких опасений. Она развеяла слух о том, что госпитализация была экстренной.

Нинель Кобзон: «Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально».

Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова также заявила, что информация о переводе Кобзона в реанимацию является недостоверной, и повода волноваться о его состоянии однозначно нет. Представитель 80-летнего певца напомнила, что он уже немолод и болеет более десяти лет, поэтому ему время от времени приходится посещать врачей и ложиться в стационар.

Когда в прессе появились сообщения о том, что артист впал в кому, на эти новости отреагировала сестра Кобзона Гелена Кандель. Она возмутилась по поводу многочисленных слухов вокруг здоровья певца, подчеркнув, что эти сведения недостоверны.

Гелена Кандель: «Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке… Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?»

От самого Кобзона на данный момент никаких комментариев по поводу его самочувствия не последовало, на телефонные звонки от представителей прессы артист не отвечает.

«Осталось две недели»

Впервые о том, что у Кобзона рак, заговорили в 2005 году. Сам артист прекрасно помнит, как начался его длинный и непростой путь противостояния болезни. В своих интервью Кобзон неоднократно рассказывал, что, прежде чем сообщить о страшном диагнозе и крайне пессимистичном прогнозе, у него поинтересовались, мужественный ли он человек. Получив полуутвердительный ответ, врачи огорошили певца вердиктом — рак предстательной железы, осталось две недели. По словам артиста, самым страшным для него было рассказать об этом жене. Он ожидал от нее истерики или обморока, но она поразила супруга спокойной реакцией, констатировав: «Будем лечить».

В интервью Кобзон часто говорит о том, что не является сторонником лечения за рубежом. Тем не менее, когда после операции по удалению мочевого пузыря консилиум единогласно заявил о необходимости срочно оперироваться у определенного хирурга — Питера Альтхауса, практикующего в Германии, артист не сопротивлялся. Одним из факторов, повлиявших на его решение, стал неутешительный врачебный прогноз. Оперироваться в России, по словам Кобзона, было попросту негде — здесь еще не делали искусственных мочевых пузырей с выходом дренажа наружу, и Альтхаус был единственным в мире специалистом, который брался за такие операции и формировал новый мочевой пузырь из ткани тонкой кишки пациента. В сопровождении двух хирургов Кобзон отправился в Берлин, где благополучно перенес вмешательство. С того момента, как артисту объявили о том, что ему осталось жить две недели, прошло около тринадцати лет. За это время он не только продолжил выступления и политическую карьеру, но и выпустил несколько дисков, в том числе — последний сборник 2013 года под символичным названием «А жизнь продолжается».

Хождение по краю

Болезнь отступила на три года. Кобзон выступал на сцене и занимался депутатской работой, но в конце 2008 года артист был вынужден вновь обратиться к врачам. Новое обследование показало, что онкозаболевание прогрессирует, причем настолько быстрыми темпами, что откладывать новую операцию не представлялось возможным. Кобзон решил опять довериться специалистам из Германии, но все едва не закончилось трагедией.

Операция привела к серьезным осложнениям, и артисту пришлось прибегнуть к помощи московских медиков из онкоцентра на Каширском шоссе. Швы, наложенные в европейской клинике, разошлись, началось воспаление, ситуация сложилась критическая. В итоге московские врачи удалили старые швы, наложили новые и назначили курс сильных антибиотиков, чтобы исключить возможность сепсиса. В клинике высказали мнение, что немецкие врачи едва не погубили Кобзона, но все обошлось. Через два дня он уже был на ногах.

В связи с заболеванием здоровье артиста сильно пошатнулось. Так в 2010 году, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, Кобзон дважды упал в обморок. Медицинскую помощь ему оказывали прямо на сцене — певцу пришлось делать искусственное дыхание.

В обход санкций

В 2015 году Кобзону понадобилась помощь зарубежных медиков еще раз. Как объяснял артист, речь шла об особой процедуре, которая еще не практиковалась в России.

Иосиф Кобзон: «Высокотехнологичная процедура называется „кибер-нож“ — это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее и она выходит естественным путем».

Однако ситуация была уже более сложной, чем несколько лет назад. В связи с тем, что после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России Кобзон подписал обращение деятелей культуры, выразив поддержку политике президента РФ Владимира Путина, его включили в санкционный список. Слова о том, что «Крым всегда был российским», и его возвращение без единого выстрела — яркое тому подтверждение, могли бы дорого обойтись певцу, но визу для него выбивал лично Путин. Артист не раз говорил, что очень благодарен главе государства за вмешательство в ситуацию, но подчеркивал, что никогда не просил президента о помощи.

Кобзон получил медицинскую визу, которая давала право на пребывание на территории Италии без возможности выехать в другие страны шенгенской зоны, и отправился в Милан. Позднее он с негодованием вспоминал о том, как его более двух часов продержали на погранконтроле в аэропорту. Сама процедура, ради которой пришлось преодолевать такие трудности, заняла всего четыре дня. Прямиком из аэропорта Кобзон отправился в клинику, сдал все необходимые анализы, затем прошел три сеанса медицинских манипуляций в течение трех дней и вернулся обратно в Москву.

Отечественная медицина

Последние несколько лет, по словам самого Кобзона, он лечится в России. По его мнению, сегодня и здесь есть выдающиеся врачи, которыми по праву может гордиться вся страна. Особо выделил артист центр имени Блохина на Каширском шоссе, пациентом которого он является много лет. Более того, в своем недавнем интервью, которое вышло на экраны в рамках программы «Пусть говорят» на Первом канале, говоря о необходимости регулярно обследоваться, чтобы успеть «поймать» заболевание на ранней стадии, он упомянул среди известных пациентов клиники нескольких своих коллег по цеху, в том числе, Александра Розенбаума и Игоря Крутого. Кобзон уточнил, что они обращались в ту же клинику, где лечится он. Оба артиста поспешили успокоить своих поклонников и сообщить, что у них нет проблем со здоровьем. Вспомнил Кобзон и про Валентина Юдашкина, укорив знаменитого модельера за то, что он не нашел возможности потратить пару часов на банальное базовое обследование. Во время интервью артист неоднократно подчеркивал, что рак — это заболевание, не допускающее ни малейшей самодеятельности и требующее высококвалифицированного ухода и наблюдения. И самое главное в борьбе с болезнью — не терять присутствия духа и тем самым помогать самому себе.

К слову, звоночки о том, что со здоровьем 80-летнего артиста не все гладко, появлялись в течение последних нескольких месяцев. Так в мае этого года Кобзон отказался принимать участие в большом концерте, посвященном открытию Крымского моста. Певец заявил, что ему хотелось бы выступить на мероприятии, но он не имеет такой возможности. Впрочем, артист объяснил свое решение воздержаться от поездки неудобным транспортом — организаторы предложили военно-транспортный самолет, и Кобзон отметил, что выступать по случаю завершения «стройки века» должна ехать молодежь.

Также Кобзон появился на похоронах поэта-песенника Андрея Дементьева в конце июня, и некоторые СМИ обратили внимание на его внешний вид, заметив, что он сильно похудел и «заметно сдал».

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