Чему русские научились у цыган

Русские контактируют с цыганами уже многие сотни лет. На протяжении этого времени между народами происходил своеобразный культурный обмен. И многому из того, что привычно для нас сегодня, русские люди научились именно у кочевого народа.

Романсы

Цыганские музыкальные мотивы оказали прямое влияние на формирование жанра русского романса. Они проникнуты любовными переживаниями, в них сочетается огромная палитра чувств и эмоций — от нежности до страсти.

Такая тематика пришлась по душе русским композиторам рубежа XVIII-XIX веков, когда на первый план в искусстве вышел романтизм. Так, одним из тех, кто перенес музыкальные темы кочевого народа на русскую почву был композитор Александр Алябьев

Цыганские мотивы в русской музыке привели к формированию ближе к концу позапрошлого столетия особого поджанра романса — городского, главным признаком которого стали лирические представления героя о себе как о «бывалом» человеке, который многое повидал и перенес в жизни. А уже городской романс привел к возникновению блатной песни.

Считается, что русский шансон, столь популярный в воровской среде, сформировался именно под влиянием цыганского романса. От него он перенял особое отношение к свободе, драматичное восприятие ее ограничения и в целом неприятие каких-либо ограничений.

Блатной жаргон

Немало жаргонизмов в русском языке имеет цыганское происхождения. Как писал еще в 1909 году в статье «Словарь воровского языка» криминалист Василий Лебедев , язык русских преступников интернационален. По его словам, многие употребляемые криминальными элементами жаргонизмы происходят из цыганского языка. А уже в советское время филолог Алексей Баранников подсчитал, что в воровском сленге насчитывается порядка двух сотен цыганских элементов.

Одним из таких слов является всем нам известное «лавэ», обозначающее деньги. Позже в обиход вошло выражение «быть при лавэ», то есть иметь при себе сумму денег. Из говора кочевого народа произошло и слово «стырить» — украсть.

Получило распространение в криминальной среде и слово «хавать», обозначающее процесс приема пищи. Производными от него являются «хавальник» — рот, «хавка» или «хавчик» — еда.

Пришелся по душе русским ворам и глагол «тэ дилабас» — петь. От него произошли жаргонизмы «лабать» — играть на музыкальном инструменте, а также «лабух», то есть музыкант. Органичной частью отечественного криминального сленга стало также слово «чувак» — измененный вариант цыганского «чаво» (свой парень, сын). Из языка кочевого народа пошло в криминальную среду и слово «хандырить», то есть побираться.

Как отмечала филолог Наталия Вольская в статье «Цыганизмы в русском арго», распространение в цыганской среде воровства привело к тому, что их начали автоматически считать криминальными элементами, а их язык — воровским.

Кроме того, стиль жизни цыган — вечная свобода, непривязанность к какому-либо месту — также был симпатичен идейным ворам, любившим противопоставлять себя государство с его ограничениями и запретами.

Гадания на картах

Мода на карточные гадания проникла в Россию во второй половине XVIII века вместе с цыганами. В те годы империя присоединила обширные территории Польши и Прибалтики, на которых компактно проживал этот народ.

С того момента наиболее состоятельные цыгане стали селиться в Москве Санкт-Петербурге , начали проникать в дворянскую и купеческую среду. Особенно господ увлекало их умение предсказывать судьбу. Как известно, гаданию цыгане учатся еще с детства, передавая это умение из поколения в поколение.

В своей книге «Энциклопедический словарь российской жизни и истории» Леонид Белковский отмечал, что цыганки, в том числе умевшие гадать на картах, были в большой моде у дворян и купцов, некоторые из которых даже брали их в жены. Мода на карточные предсказания распространилась сначала в состоятельной среде, а позднее, уже в XX веке, пошла в народ.

Особой популярностью пользовался цыганский расклад Таро. По нему можно проанализировать ситуацию во всех жизненных сферах, будь то денежные, любовные и иные вопросы, предсказать будущее.

Фламенко

У цыган, правда, испанских, русские научились танцу фламенко. В России о нем узнали после Отечественной войны от побывавших на Пиренейском полуострове путешественников, которые и составили первые описания танца на русском языке. По мнению советского академика Михаила Алексеева, популяризации фламенко у русских способствовало и «испанофильство», которое было в моде у знати в первой половине XIX века.

Тогда же базовые элементы фламенко начали преподавать на уроках танцев. Сейчас в нашей стране периодически проводятся фестивали фламенко, действует общероссийская федерация этого танца.

Кухня

У цыган русские научились и некоторым кулинарным изыскам, к примеру, приготовлению жареного ежа. Это блюдо считалось лакомством польских и прибалтийских цыган, которые в годы гонений, укрываясь в лесах, были вынуждены питаться колючими животными. Несмотря на то, что у русских это блюдо не получило распространения, старожилы уверяют, что ежатиной многие спасались в войну от голода.