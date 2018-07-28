«Родился, потерпел, умер…Пенсия!»: пермяки вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

28 июля в Саду камней пермяки вновь выступили против непопулярной реформы. На акцию пришли около 400 человек. О том, как прошло мероприятие — в нашем материале.

— Основная цель митинга — выступить против пенсионной реформы, которую придумало наше правительство, — прокомментировал 59.ru организатор митинга Виталий Моренко. — Планируем набирать обороты. Осенью будем собирать более многочисленные митинги.

На митинг пришло около 400 человек

По словам организаторов, проблем с согласованием митинга в Саду камней у них не возникло. Единственная проблема в том, что администрация города не предоставляет других мест для акций. Активисты хотели провести митинг у памятника Героям фронта и тыла, у ДК имени Солдатова, но власти эти места не согласовали.

Если примут законопроект, то мужчины вынуждены будут работать до 65 лет, а женщины — до 63 лет Во время митинга пермяки держали в руках фотографии проголосовавших за принятие законопроекта депутатов Госдумы , представляющих Пермский край . Мы публиковали их имена. Было много плакатов, смысл которых легко угадывался заранее: «Не хотим умирать на работе», «Не хочу умереть до пенсии», «Родился, потерпел, умер…Пенсия!».

Фотографии депутатов Госдумы от Пермского края

— Продолжительность жизни у нас невысокая. До 63, 65 доживут единицы, — высказалась одна из активисток Юлия Звездина. — Деньги уходят в трубу. Сколько мы должны получать — неизвестно. Мы просто отдаем деньги государству даром.

— Мы пришли высказать свою гражданскую позицию, то есть мы пришли сказать, что мы против повышения пенсионного возраста, — объяснила 59.ru своё нахождение на митинге Мария Сюткина. — За себя даже не так страшно, как за своих детей. Куда пойдет работать молодежь, если все рабочие места будут заняты стариками?

Организаторы раздают письма, которые пермяки будут подписывать отправлять в администрацию президента Путину

— У меня мама еле-еле доработала до 58 лет. У неё не хватало здоровья, — прокомментировала Елена Енина. — Люди просто не доживают до 60 лет.

Один из плакатов митингующих

— Пришел поддержать референдум против повышения пенсионного возраста. Я работал на пивзаводе, после закрытия которого я оказался на улице. Сегодня я безработный, но стою в очереди в центре занятости, — рассказал другой пермяк 58-летний Владимир Коваленко . — Мне ничего не предлагают, потому что работы нет. Куда бы меня не посылали — большинство организаций готовы взять на работу неофициально. Я пришел устраиваться на один из заводов, откуда меня выгнали. Мне там сказали: «Извините, вам сколько лет? Нужно Вас обучать, а через три года вы пойдёте на пенсию».

Владимиру Коваленко сейчас 58 лет. Его не берут на работу из-за возраста

— Эта реформа совершенно несправедлива. Не все могут по состоянию здоровья дорабатывать до пенсии, — высказалась пермячка Татьяна Капгер. — Наши дети останутся без бабушек, а это нарушение семейных традиций. Нам не давали толком вырастить детей, потому что либо карьера, либо семья. Кто выбрал семью, тот получает маленькую зарплату. А сейчас нас отрывают от наших внуков.

«Родился, потерпел, умер…Пенсия!»

В конце акции со сцены была зачитана резолюция митинга, в которой протестующие включили шесть требований, среди которых отклонение законопроекта о повышении пенсионного возраста и организация всероссийского общенародного референдума по законопроекту.

Пермяки не в первый раз выходят на подобную акцию. Предыдущий митинг против пенсионной реформы проходил в Саду камней 15 июля.

19 июля 328 депутатов Госдумы в первом чтении проголосовало за повышение пенсионного возраста. В окончательном чтении законопроект должны принять в сентябре. В случае принятия документа мужчины вынуждены будут работать до 65 лет, а женщины — до 63 лет.

Это не последний митинг, уверяют организаторы