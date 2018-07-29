Власти Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулкова

Власти Петербурга ищут исполнителя для проектирования и создания аэроэкспресса «Витебский вокзал» — аэропорт «Пулково». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Исполнителя определять в марте 2019 года, концессионное соглашение подпишут на 30 лет. Стоимость железнодорожной линии составит 18,8 млрд рублей. Частные инвестиции в проект должны составить 8,8 млрд рублей.

Время поездки от Витебского вокзала до Пулкова займет около 30 минут. Соглашение о строительстве аэроэкспресса губернатор Петербурге Георгий Полтавченко подписал в ходе ПМЭФ-2018.

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