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Власти Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулкова
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Власти Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулкова 

Собака.ru 26 минут назад
Фото: Собака.ru
Власти Петербурга ищут исполнителя для проектирования и создания аэроэкспресса «Витебский вокзал» — аэропорт «Пулково». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Исполнителя определять в марте 2019 года, концессионное соглашение подпишут на 30 лет. Стоимость железнодорожной линии составит 18,8 млрд рублей. Частные инвестиции в проект должны составить 8,8 млрд рублей.
Время поездки от Витебского вокзала до Пулкова займет около 30 минут. Соглашение о строительстве аэроэкспресса губернатор Петербурге Георгий Полтавченко подписал в ходе ПМЭФ-2018.
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