В Сибири прошли акции против принятия законопроекта об изменении пенсионной системы

НОВОСИБИРСК , 28 июля. / ТАСС /. Акции против принятия законопроекта об изменении пенсионной системы прошли в субботу в нескольких городах Сибири. Самым многочисленным стал согласованный митинг в Новосибирске, в нем приняли участие около 1200 человек, сообщили ТАСС в мэрии города. "По нашим подсчетам, 1200 человек, считали с квадрокоптера. Нарушений пока не выявлено, митинг согласованный", — сообщил ТАСС уполномоченный от мэрии Новосибирска Евгений Никоненко. Новосибирский митинг стал десятым с начала обсуждения изменений в пенсионном законодательстве. В субботней акции, организованной обкомом КПРФ , приняли участие представители разных политических объединений. Мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть , на мероприятии не появился. Среди собравшихся было больше всего людей среднего и старшего возраста, много пенсионеров. Чите митинг состоялся на площади Труда, которая находится в отдаленном городском микрорайоне КСК. Как сообщили ТАСС в администрации города, в нем участвовали около 180 человек. Акция прошла спокойно и без происшествий. Без эксцессов закончился митинг и в Томске , который региональное отделение КПРФ провело на площади возле Дома культуры «Авангард». Несмотря на то, что площадь является гайд-парком, организаторы акции согласовали ее проведение с городскими властями. Митинг против изменения пенсионного законодательства в Омске прошел у спортивного комплекса «Арена-Омск». По данным регионального УМВД, в нем приняли участие 650 жителей города. В Кемерове митинг не был согласован с администрацией, взамен Кемеровский обком КПРФ решил провести в субботу серию одиночных пикетов. Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.