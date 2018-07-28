Затмение века: как заработать деньги на «кровавой Луне»

27 июля состоялось самое продолжительное в XXI веке лунное затмение. Перед тем как естественный спутник исчез в тени планеты, земляне наблюдали «кровавую» Луну — феномен, наблюдаемый в результате прохождения Земли между Луной и Солнцем. Свет от звезды проходил через атмосферу планеты, а поскольку воздух меньше всего рассеивает красную часть спектра, именно это цвета лучи «в ответе» за характерный «кровавый» цвет Луны.

На вкус и цвет

Лунные затмения наблюдаются не так часто, как солнечные — максимум, три раза в год с каждой конкретной точки Земли. Зато такие затмения видны как минимум с половины поверхности планеты.

Затмение Луны 27 июля спутника можно было увидеть с территории Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Азии и Океании. Фаза полного затмения продлилась 1 час 43 минуты, а включая прочие фазы, явление «заняло» почти четыре часа — достаточно, чтобы успеть им насладиться.

Желающих немало. В отличие от «голубой» Луны, (в современности так называют второе полнолуние за один месяц) ничем не отличающееся от обычного полнолуния, Луна «кровавая» — достаточно заметное и «медийное» явление, привлекающее не только любителей космоса, но и простых обывателей.

Билет «на Луну»

Будущие поколения смогут в полной мере извлечь прибыть из небесных тел: начиная от перспективы добычи крайне перспективного гелия-3 в качестве топлива для термоядерных реакторов и заканчивая разработкой ресурсов на астероидах. Но небесные тела уже сейчас могут служить источником обогащения, и лунные или солнечные затмения, как ни парадоксально, самое яркое тому подтверждение.

Речь при этом идет не только о стандартных СММ-приемах по привязке медийного явления к рекламным постам в соцсетях. Затмения, порой, могут оказаться настоящей золотой жилой в руках умелых дельцов, умеющих пользоваться обстоятельствами времени и места.

Например, во время солнечного затмения в США в прошлом году компания Krispy Kreme использовала явление, приурочив к нему продажи покрытого шоколадом пончика. Лимитированная версия появилась в меню лишь на три дня.

Также в городе Джексон Хол в штате Вайоминг начали продавать приуроченное к затмению пиво, а компания Snake River Roasting Company представила специальную серию кофе.

Наиболее актуальный пример бизнеса, привязанного непосредственно к затмениям, пожалуй, компания American Paper Optics. В 2017 году она произвела десятки миллионов специальных очков для наблюдения за Солнцем. Компания предлагала широкий модельный ряд, цены начинались от $0,9, а для продвижения продукта компания сотрудничала напрямую с NASA . Учитывая, что American Paper Optics получала по 1000 заказов в день (в том числе и оптовых), пример компании может считаться одним из самых выдающихся. Особенно учитывая, что всего только в США в 2017 году явление наблюдали 217 млн человек, многие из которых выбирались в другие города, чтобы увидеть полное, а не частичное затмение.

Да, в случае с затмением Солнца имеет место своя специфика — в первую очередь, необходимость защиты органов зрения. С другой стороны, как минимум в сферах туризма и услуг лунное затмение также приносит прибыль: из-за так называемого светового загрязнения городов, наблюдатели в которых проиграют по сравнению с жителями сельской местности. Поэтому на время затмения они часто передвигаются в места, более подходящие для наблюдения или даже арендуют самолеты для подъема над облаками.

Не упускают возможности заработать деньги созерцании «кровавой» Луны конспирологи: они полагают, что событие 27 июля является вестником очередного конца света. Полагаем, разумные люди не клюнули на предложения магической помощи и срочного создания подземных убежищ, но обеспечили прибыль общепиту — почему бы не понаблюдать за началом апокалипсиса, смотря в небо или экран ноутбка с чашкой кофе в руках?

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