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Прокуратура проверит серовский завод, на котором накануне металлурга затянуло в станок
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Прокуратура проверит серовский завод, на котором накануне металлурга затянуло в станок 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
В пятницу днём на Надеждинском металлургическом заводе произошёл несчастный случай. 31-летний работник во время своей смены зацепился одеждой за станок стокопрокатного цеха, и его туда затянуло.
На реанимации мужчину экстренно доставили в Серовскую горбольницу, но спасти его не удалось. В станке от получил тяжёлые травмы рёбер и внутренних органов. Теперь прокуратура выяснит, соблюдались ли на предприятии нормы охраны труда, были ли на погибшем работнике защитные средства и спецодежда. А судмедэксперты установят точную причину его смерти.
— По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена точная причина смерти работника предприятия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области. — В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда, наличию специальной одежды и средств индивидуальной защиты. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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