С какими странами поссорился СССР после смерти Сталина

После смерти Сталина железная воля, собиравшая в один кулак весь «соцлагерь» исчезла. А когда в 1956 году Никита Хрущев с трибуны Двадцатого съезда КПСС выступил с докладом о разоблачении культа Сталина, произошел перелом: одни страны предпочли дистанцироваться от СССР, другие сочли доклад предательством идей коммунизма и вступили в откровенную конфронтацию.

Хрущеву пришлось выстраивать отношения с союзниками на новых и не всегда выгодных условиях.

После войны в Венгрии началась насильственная индустриализация, коллективизация и даже гонения на церковь. Экономическое положение осложнялось репарациями, которые страна, как союзник нацистов, выплачивала другим странам.

Смерть Сталина, а потом и выступление Хрущева вдохновили оппозиционеров; началась внутрипартийная борьба, к власти пришел министр госбезопасности Эрне Гере. Восстание, которое почему-то совпало с захватом США Суэцкого канала в Египте , началось со студентов: они вышли на улицы и потребовали вывести из страны советские войска, вернуть старый герб, отменить изучение русского. Когда начались уличные бои, начальник полиции Будапешта Шандор Копачи приказал полицейским не вмешиваться. Восстание расползлось по стране, осатаневшие радикалы казнили коммунистов , сотрудников ГБ и военных, обстреливали советские части.

Уйти из страны СССР не мог — это было бы воспринято как слабость, в страну были введены войска под командованием Жукова. Восстание подавили за неделю, заговорщики были задержаны, осуждены и казнены.

Восстание в Венгрии напугало Хрущева, — стало ясно, что любым просчетом в отношениях могут воспользоваться США.

Выступление Хрущева и признаки оттепели вызвали брожение и в Польше. Там недовольство рабочих вызвали действия правящей партии, которая буквально следовало «ленинской линии», прибегая к репрессиям. Первыми взбунтовались рабочие завода им. Сталина в Познани , в городе начались беспорядки, но обошлось без вмешательства СССР. Руководство Польши сначала железной рукой навело порядок в стране, а затем было вынуждено провести курс реформ, заодно и уничтожив все символы, напоминающие о Сталине.

Югославия

В отличие от других стран, Югославия сама освободилась от фашистов. СССР активно помогал восстанавливать экономику страны, но охлаждение отношений началось уже в 1948 году: югославы отказались давать Советам информацию об экономике. В ответ СССР обвинило Югославию в антисоветизме.

Руководство и промышленники страны всерьез посматривали на США, как на экономических партнеров. Осенью 1949 года Югославия стала членом ООН , дипотношения между странами были разорваны, а посол республики выслан из СССР. В ответ югославы выслали из страны всех русских священников и вывезли 26 268 советских граждан.

После смерти Сталина отношения стали налаживаться, Югославия даже признала ГДР, но подавление Советским Союзом восстания в Венгрии привело к новому скачку напряжения: руководство Югославии осудило СССР. В ответ Хрущев отказался выдавать югославам кредиты.

Конфликт не привел к разрыву, но послужил причиной отдаления Югославии.

Волнения в странах СЭВ (страны экономической взаимопомощи) не повлияло на Румынию, ситуация внутри страны оставалась спокойно. Но вскоре румыны стали выражать недовольство ролью аграрно-сырьевого придатка, которая отводилась их стране. После Карибского кризиса румыны развернулись в сторону США: министр иностранных дел Румынии Мэнеску заявил о нейтралитете страны в случае военного конфликта. Усиливались экономические связи страны связи с Китаем

Румынская рабочая партия издала Декларацию, в которой указала, что главным в отношениях между странами является равноправие, а национальные интересы должны стоять выше интернациональных. Положение не исправила лаже отставка Хрущева: румыны продолжали смотреть на запад в поисках свободы.

Албании сразу отвели роль аграрной страны, её участью стало овцеводство, хлопководство, лов рыбы и выращивание цитрусовых, и это не устраивало руководство. XX съезд КПСС стал еще одним аргументом против СССР.

«Этот съезд, — писал секретарь Албанской партии труда Энвер Ходжа , — официально узаконивший антимарксистские, антисоциалистические тезисы Никиты Хрущева и его сообщников, распахнул двери чужой буржуазной идеологии в ряде коммунистических и рабочих партий… Официальным источником всех извращений… …является доклад Хрущева на XX съезде».

Руководство Албании отказалось от десталинизации, алабнцы даже учредили орден Сталина, а их лидер Энвер Ходжа пытался уговорить Хрущева разрешить Василию Сталину уехать в Албанию, но тот отказал.

Китай

В 1949 году во главе Китайской Народной Республики встал Мао Цзэдун . Руководство СССР надеялось, что на восточных границах страны будет спокойно, но КНР оказалась тревожным соседом.

Раскол произошел после XX съезда: Мао Дзэдун назвал поведение Хрущева ревизионистским и объявил Китай наследником идей Ленина. В Китае началась масштабная индустриализация. Мао потребовал от СССР равноправия и возвращения «утраченных территорий», в том числе Монголии , и требовал поделится технологиями изготовления ядерного оружия. Отношения стали настолько напряженными, что СССР пришлось отозвать из Китая всех специалистов.

Кульминацией противостояния стал конфликт на острове Даманский (река Уссури).

Таким образом, XX съезд КПСС и доклад Хрущева о культе личности Сталина стал переломным моментом в отношениях с ближайшими соседями, а после отставки Хрущева сотрудничество с ними пришлось выстраивать заново.