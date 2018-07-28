Владимир Войнович: Позвольте выразить мое глубокое отвращение

Умер великий гражданин, писатель, драматург, поэт Владимир Войнович . Его не стало в ночь на 28 июля, сердце не выдержало очередного приступа.

Он был очень ироничным человеком, что отразилось в его лучших произведениях — «Жизнь и необычайные приключения Ивана Чонкина», «Знакомство по переписке», «Москва2042».

О Войновиче, о его гражданской позиции будут писать и говорить еще очень долго, как говорили всегда.

Вспомним самый сложный период в жизни писателя. Конец 70-х, восьмидесятые годы прошлого века. Тогда Чонкина Войновича не печатают, считая непатриотичным явление такого героя. В этот же период начинается травля отца водородной бомбы и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова . Войнович в январе 1980 года пишет в редакцию газеты «Известия» : «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова.

Участие в защите прав человека, а также публикация „Чонкина“ за границей вызвали конфликт с властями страны вплоть до высылки из СССР и лишения гражданства.

В июне 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. В 1981-1990 годах проживал в ФРГ (получил немецкое гражданство) и США , сотрудничал с радиостанцией „Свобода“

Вновь Владимир Войнович обратился к эпистолярному жанру, написав в июне 1981 года из Мюнхена самому Леониду Ильичу Брежневу , в котором уточнил, что фактически как был русским писателем и гражданином, так им и останется.

В эмиграции Войнович написал сатирическую антиутопию „Москва-2042“.

В 1990 году ему вернули гражданство, писатель вернулся в СССР, но не перестал критиковать руководство страны.

В феврале 2015 года написал открытое письмо президенту России Владимиру Путина с просьбой об освобождении Надежды Савченко , а потом позже призвал президента ответить все свои преступления.

В последний раз Войнович в переписку вступил правда не с самим руководством современной России , а с супругой Дмитрия Медведева , которая от имени правительства решила поздравить его с юбилеем. Вот отрывок из этого послания:

»Светочка, дорогая. Мы лично не знакомы, но я несколько раз видел Вас по телевизору в храме Христа Спасителя , где Вы стоите со свечкой такая набожная, молодая, интеллигентная и красивая. И я подумал, ну зачем Вам нарушать тот обаятельный образ, который возникает при взгляде на Вас со стороны? Зачем Вы пишете или даже подписываете фальшивые письма в казенных конвертах правительства Российской Федерации , в котором, насколько мне известно, в отличие от Вашего мужа, никакой должности не занимаете? Зачем?

Извините, но посмею дать Вам мой стариковский совет. Если Вам впредь захочется выразить кому-то письменно хорошее или плохое свое отношение, обращайтесь к нему как частное лицо, пишите от себя лично, но ни в коем случае не от инстанции, в которой не состоите. Иначе над Вами будут смеяться, а мне за Вас будет больно.

С заботой и желанием уберечь Вас от насмешек, Ваш Владимир Войнович.

Тогда это письмо Войновича многие восприняли неоднозначно. Говорили о том, что Войнович, который всю свою жизнь выступает против власти, почему-то все время ждет от нее признания и благодарностей, а когда не получает, сильно обижается. Как обиделся на Медведеву, потому что поздравил ее не глава правительства, а всего лишь его супруга.

В этом же письме Войнович, к слову, пишет о том, что в 80-летие Медведев прислал ему корзину цветов, видимо, мол, ничего большего не заслужил. И понятно, что Войнович ждал не признания и благодарности от власти, а просто не принимал никакого лицемерия.

Неслучайно одна из первых книг Войновича называется «Хочу быть честным».

Владимир Николаевич остался честным перед своим читателем навсегда.