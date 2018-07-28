Трассу Александровка-Кропивницкий-Николаев ремонтируют сразу два подрядчика

Как сообщает областная Служба автодорог, трассу H-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев сейчас ремонтируют сразу два подрядчика на участках в Кировоградском и Компаниевском районах. В текущем среднем ремонте задействовано более ста единиц спецтехники.

На данный момент уже усилено 9,5 км базового слоя, выложено 11,5 км выравнивающего слоя и 0,5 км покрыто щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Дорожникам пока профинансировали ремонт только на 16 км дороги, но при поступлении дополнительных средств они готовы их освоить. Сейчас на одном участке между селами Федоровка и Марьевка идет укладка выравнивающего слоя, а на другом участке между Марьевкой и Компанеевкой выкладывают верхний слой из ШМА.

На участках постоянно работают лаборатории подрядных организаций и государственной Службы, которые измеряют наклоны, углы и степень ровности поверхности дороги, а также плотность и крепость асфальтобетона и других используемых смесей. Согласно договору подрядчики должны сделать ремонт с гарантией до 5 лет, а на капитальный ремонт — до 10 лет.