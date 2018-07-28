«Забил родник»: на Победе из-под асфальта потекла вода

Вода покрыла всю пешеходную дорожку

В Промышленном районе произошла коммунальная авария. На улице Победы, недалеко от станции метро Безымянка, из-под асфальта потекла вода. По словам местных жителей, поток не прекращается уже несколько дней.

— Неудобно ходить по пешеходной дорожке. Вода бьет ключом из-под земли, — пояснили горожане.

Как рассказали в «Самарских коммунальных системах», специалисты приступят к работе в воскресенье, 29 июля.

— О проблеме на этом участке мы знаем, заявку приняли в работу. Пока мы не планируем отключать холодную воду, — рассказали в «СКС».

Однако представители компании не исключают, что на время проведения земляных работ местным жителям все же придется потерпеть неудобства. Также только после того, как рабочие доберутся до коммуникации, будет известна причина протечки.