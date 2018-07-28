«Куртизанская» и «Охотно рад»: фотограф назвал станции московского метро по-своему 

Фотограф Валентин Монастырский снимает на камеру названия станций московского метрополитена, а затем в фоторедакторе переделывает их, добавляя толику юмора. Результат он выкладывает в Instagram. На данный момент там размещено 285 публикаций.
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Охотный ряд фотограф назвал своей «любимой станцией».
Узнали? — Мякинино.
«Хрущевские мотивы» на Кузнецком мосту.
Театральная должна помочь расслабиться и постичь «дзен».
Жулебино тоже напомнило о голоде.
Академическая потеряла свою строгость и серьезность. Теперь она умиляет.
Снова еда? Площадь победы.
На всех выездах из столицы в пятницу вечером.
Войковская.