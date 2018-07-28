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«Куртизанская» и «Охотно рад»: фотограф назвал станции московского метро по-своему
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«Куртизанская» и «Охотно рад»: фотограф назвал станции московского метро по-своему 

360tv.ru 29 минут назад
Фотограф Валентин Монастырский снимает на камеру названия станций московского метрополитена, а затем в фоторедакторе переделывает их, добавляя толику юмора. Результат он выкладывает в Instagram. На данный момент там размещено 285 публикаций.
Так «досталось» Партизанской.
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В день рождения Андрея Аршавина Монастырский сделал ему свой «подарок».
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