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Протестная активность в Ленобласти закончилась «Правдой» в урне
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Протестная активность в Ленобласти закончилась «Правдой» в урне 

Ivyborg.ru 40 минут назад
Митинги против повышения пенсионного возраста, прошедшие в субботу в нескольких городах Ленобласти, совокупно собрали не больше 80 человек.
Организаторы митингов надеялись на гараздо большую активность. В частности, Сосновый Бор заявил 300 человек, Кириши — 80, Приозерск — 200. Однако реальная численность людей, пришедших на эти, с позволения сказать «многочисленные» мероприятия, оказалась далека от заявок. В Приозерске митинговать вышло 6 человек, в Сосновом Бору — не больше 40. Луга и Кингисепп вообще не сумели собрать людей. О количестве протестующих лучше всего скажут кадры корреспондентов ivbg.ru с мест событий.
Особенно поразил Кингисепп, который изобрёл новый вид пикета — пикет в кустах. Видимо его участница решила, что тропинка, по которой изредка проходят люди, как раз и является лучшим местом для протеста.
А закончилось все, как в Луге, где агитационные материалы перекочевали из рук митингующих в мусорную урну.
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