Предвыборная кампания в Камбодже прошла успешно

ПНОМПЕНЬ , 28 июля. / ТАСС /. Предвыборная кампания накануне предстоящих в воскресенье всеобщих выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи прошла успешно, значительных нарушений в ходе нее зафиксировано не было. Об этом заявил официальный представитель Центральной избирательной комиссии Камбоджи Ханг Путхи, сообщает в субботу камбоджийское информагентство AKP.

По его словам, 20 политических партий, зарегистрировавшихся для участия в выборах, в соответствии с законом, на протяжении трех недель вели предвыборную агитацию, используя телевизионный эфир, радио, СМИ, а также организовывая различные массовые мероприятия. За все это время в ЦИК поступили 30 жалоб, однако они не были напрямую связаны с нарушениями местного избирательного законодательства.

По итогам проведенной ЦИК жеребьевки, первое место в избирательном бюллетене досталось Кхмерской национальной объединенной партии. Правящая Народная партия Камбоджи, возглавляемая действующим премьер-министром Хун Сеном, который управляет Камбоджей уже более 30 лет, получила в избирательном бюллетене последнюю — 20-ю позицию.

Согласно данным ЦИК, в Камбодже насчитывается порядка 8,38 млн граждан, обладающим правом голоса. Голосование будет проходить на почти 23 тыс. избирательных участков по всей стране.