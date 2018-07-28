Предвыборная кампания в Камбодже прошла успешно 

ПНОМПЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Предвыборная кампания накануне предстоящих в воскресенье всеобщих выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи прошла успешно, значительных нарушений в ходе нее зафиксировано не было. Об этом заявил официальный представитель Центральной избирательной комиссии Камбоджи Ханг Путхи, сообщает в субботу камбоджийское информагентство AKP.
По его словам, 20 политических партий, зарегистрировавшихся для участия в выборах, в соответствии с законом, на протяжении трех недель вели предвыборную агитацию, используя телевизионный эфир, радио, СМИ, а также организовывая различные массовые мероприятия. За все это время в ЦИК поступили 30 жалоб, однако они не были напрямую связаны с нарушениями местного избирательного законодательства.
Представитель Центризбиркома также сообщил, что аккредитацию в качестве наблюдателей на выборах получили свыше 80 тыс. человек. Среди них 79 тыс. 612 — граждане Камбоджи и 538 иностранных наблюдателей. В число иностранных наблюдателей вошли 44 представителя из стран Евросоюза, включая членов Европарламента, а также четыре американских сенатора. Россия направила на выборы представительную делегацию из порядка 20 наблюдателей, в число которых вошли депутаты Госдумы и Совета Федерации, представители ЦИК и Общественной палаты РФ.
По итогам проведенной ЦИК жеребьевки, первое место в избирательном бюллетене досталось Кхмерской национальной объединенной партии. Правящая Народная партия Камбоджи, возглавляемая действующим премьер-министром Хун Сеном, который управляет Камбоджей уже более 30 лет, получила в избирательном бюллетене последнюю — 20-ю позицию.
Согласно данным ЦИК, в Камбодже насчитывается порядка 8,38 млн граждан, обладающим правом голоса. Голосование будет проходить на почти 23 тыс. избирательных участков по всей стране.